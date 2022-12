Riccardo Fogli squalificato a meno di 24 ore? Il VIDEO che lo incastra

Riccardo Fogli è entrato ieri sera, non sono passate neppure 24 ore da quando ha messo piede oltre la porta rossa e rischia già la squalifica

Nella puntata di ieri sera del GF Vip hanno fatto il loro ingresso nuovi -e vecchi- volti che cominceranno il loro percorso al reality show poco prima di Natale. Per uno di loro c’è la possibilità di squalifica record.

Milena Miconi e Riccardo Fogli sono i due nuovi ingressi che Alfonso Signorini ha proposto agli altri vipponi per alimentare un po’ di questioni in casa. L’ex frontman dei Pooh è diventato un personaggio sui generis e particolarmente seguito nella sua esperienza all’Isola dei Famosi, pertanto ha deciso di mettersi in gioco nella casa più spiata d’Italia che sicuramente metterà a dura prova i suoi nervi saldi.

Insieme ai due è tornata anche Ginevra Lamborghini che rivede nuovamente Antonino Spinalbese. Tuttavia, c’è chi rischia già di uscire fuori per squalifica a causa bestemmia stile Silvano dei Cugini di Campagna nella scorsa edizione dell’Isola dei Famosi. Il regolamento del reality show non ammette in alcun modo bestemmie, né accenni, si è sempre mostrato molto severo a riguardo perciò si teme il peggio per il cantautore.

Riccardo Fogli ha bestemmiato e va fuori? Il video che lo incastra

Fogli non ha avuto nemmeno il tempo di accordare la chitarra e ha già bestemmiato di prima mattina 😂

Buongiorno buongiorno buongiorno a tutto il mondo ma a Riccardo Fogli un pò meno 😂@GrandeFratello@alfosignorini@SBruganellipic.twitter.com/nC0QZUkqBT #gfvip#INCORVASSI — Francesca (@Francy23081990) December 13, 2022

Mentre conversava amabilmente con i suoi coinquilini, Riccardo Fogli come un intercalare ha aggiunto una bestemmia che potrebbe costargli caro oltre che il record dell’espulsione più veloce della storia del GF Vip attualmente detenuto da Stefano Bettarini. Fino a questo momento, tuttavia, la produzione non si è ancora espressa su una eventuale uscita di scena del cantautore.

Anche Alex Belli si è reso conto della bestemmia lanciata di primo mattino in compagnia degli altri coinquilini della casa. Il video, d’altra parte, ha ben presto fatto il giro del web: le riprese incastrano palesemente Riccardo Fogli.