Rai 3, che gaffe in diretta: il VIDEO fa il giro del web

Una gaffe in diretta come ne accadono altre, un problema di collegamento è stato fatale per la persona coinvolta

Bisogna ammetterlo: le gaffe realizzate in diretta TV dai giornalisti del TG sono le più divertenti e negli anni sono diventati virali tantissimi video a riguardo. L’ultimo meme dell’anno sembrerebbe essere proprio proveniente da Rai Tre

Maledetto o benedetto collegamento? Questa mattina a Buongiorno Italia c’è stato un gran momento di imbarazzo che ha fatto il giro del web in men che non si dica. Come di consueto, il giornalista Filippo Bernardi dopo aver dato una parte delle notizie del giorno ha passato la linea al meteorologo Luca Ciceroni che si sarebbe dovuto collegare per le previsioni. Evidentemente Ciceroni non sentiva l’altro lato del collegamento perché, nonostante sia stato chiamato, ha continuato a parlare con chi era presente con lui al momento.

Niente di estremamente imbarazzante, evidentemente un episodio di ghosting con una ragazza: “E allo stesso tempo lei mi ha mandato un messaggio, che io ho letto solo domenica, da mercoledì, dicendo: ‘Ma Luca, Alexa è impazzita: mi mette musica inglese…'”. Con molto imbarazzo, Filippo Bernardi ha voltato pagina asserendo: “Luca Ciceroni evidentemente non ci sentiva…Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento…Continuiamo adesso con i giornali…Diamo uno sguardo su Repubblica…Pippe Calzelunghe, il musical da un’idea di Gigi Proietti”. Un evidente errore dettato dall’imbarazzo del momento perché il titolo esatto è Pippi Calzelunghe.

Rai 3 raccoglie una gaffe: il video imbarazzante tra Luca Ciceroni e Filippo Bernardi

Successivamente, Filippo Bernardi ha provato nuovamente a collegarsi col suo collega Luca Ciceroni nella speranza che non stesse continuando il racconto sulla ragazza. Fortunatamente i due si sono collegati, non senza secondi di imbarazzante silenzio per qualche difficoltà di collegamento. Soltanto dopo un po’, il giornalista ha asserito: “Vediamo se forse adesso riusciamo a recuperare le previsioni del tempo con Luca Ciceroni…Luca? Le previsioni”.

Come se nulla fosse accaduto e con grande professionalità, il meteorologo ha salutato il pubblico: “Buongiorno…Siamo collegati? Buongiorno…Vediamo adesso le previsioni sul territorio italiano”.