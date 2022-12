Meghan & Harry, tutte le bugie: cosa è emerso dal docufilm, fan scandalizzati – FOTO

Il docufilm “Meghan & Harry” prodotto da Netflix avrebbe messo in luce alcune bugie che avrebbero raccontato i duchi di Sussex. Ecco cosa hanno sottolineato gli esperti che hanno studiato le prime tre puntate rilasciate l’8 dicembre.

Le prime tre puntate del docufilm di Netflix “Meghan & Harry” sono state rilasciate l’8 dicembre. Mancano pochi giorni per vedere le ultime tre, che verrano rilasciate il 15 dicembre. Le reazioni nel Regno Unito sembrerebbero essere state l’opposto di quello che forse speravano i duchi di Sussex, che volevano raccontare in questo modo “la loro verità“.

Ciò che emerge da un sondaggio del The Mail On Sunday è che il 44% dei sudditi di re Carlo III sarebbe favorevole alla perdita dei titoli nobiliari di Harry e Meghan. L’ex leader del partito conservatore, Sir Iain Duncan Smith, ha anche suggerito che la presenza dei dei “fuggitivi” negli Stati Uniti non sarebbe gradita durante l’incoronazione di Carlo.

Meghan & Harry, ecco tutte le “bugie” dei duchi di Sussex

Il docufilm Harry & Meghan ha anche mostrato numerose foto inedite della coppia. Fra queste, ce ne sarebbero alcune che avrebbero fatto davvero arrabbiare Kate Middleton, perchè la mostrerebbero ubriaca quando era molto giovane. Come mai questa scelta? Ci sono però altre due situazioni che hanno catturato l’attenzione dei tabloid inglesi.

Nel docufilm, Harry e Meghan avrebbero detto una bugia riguardo il loro primo incontro. Durante la prima intervista del 2017 rilasciata alla BBC avevano raccontato che degli amici comuni gli avevano organizzato un incontro al buio. Nella produzione Netflix spiegano invece di essersi conosciuti grazie a Instagram attraverso un video dell’attrice di Suits.

“È ridicolo il tentativo di spacciare Meghan per la nuova Diana”

Comunque sia andato il primo incontro di Meghan e Harry, l’amore sarebbe scoppiato a ristorante. La duchessa di Sussex ha spiegato di essere stata totalmente abbandonata dalla Royal Family inglese, e che non sapeva come comportarsi. Il Sunday Times avrebbe smentito queste dichiarazioni, rivelando che la Markle avrebbe accettato di incontrare solamente due dei numerosi esperti di etichetta reale che le erano stati proposti.

Il The Telegraph smentirebbe invece un’imbarazzante aneddoto riguardo il matrimonio di Harry e Meghan. La famiglia reale non avrebbe mai interferito negli inviti alla cerimonia, ma la duchessa di Sussex sostiene di non aver potuto invitare la nipote Ashleigh Hale. Sulla questione è intervenuto anche Caprarica su FanPage. Il giornalista ha sottolineato l’inconsistenza della tesi della coppia, soprattutto nell’accostamento a Lady Diana.

Ecco alcune foto inedite della festa di Halloween celebrato da Meghan ed Harry insieme alla principessa Eugenia ed il marito: