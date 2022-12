Prima i festeggiamenti scatenati dopo la vittoria contro il Portogallo; poi scopa e paletta per ripulire le piazze. Grande prova di civiltà dei tifosi del Marocco, che a Genova e La Spezia hanno ripulito – rispettivamente – piazza De Ferrari e piazza Garibaldi dopo il passaggio del turno a scapito di Cristiano Ronaldo e compagni. Un traguardo storico che segna, per la prima volta nella storia dei mondiali, l’approdo di una squadra africana alle semifinali. Ora, il Marocco dovrà vedersela con la Francia, in una sfida densa di significati sociali e politici oltre che calcistici.

I tifosi del Marocco si sono radunati praticamente in tutte le piazze d’Italia, da Torino a Palermo, per festeggiare lo storico traguardo della loro nazionale. Fuochi d’artificio, canti e balli hanno scandito la notte dei supporters marocchini. I quali, dopo i festeggiamenti, si sono muniti di scopa e paletta e hanno ripulito le piazze di Genova e La Spezia così come testimoniano i video pubblicati sui social. Dopo i festeggiamenti sono sparite bottiglie, resti di fuochi d’artificio, fumogeni e petardi. “Per noi pulire non è una cosa eccezionale – ha spiega to Rachid Khay, del coordinamento delle Associazioni di migranti di Genova – Lo facciamo sempre perché è la nostra cultura. E poi era doveroso portare via i nostri rifiuti”.

Genova, tifosi del Marocco ripuliscono piazze: “Per noi è normale”

Un grande senso civico che a molti ha ricordato quello dei tifosi giapponesi, che durante questi mondiali hanno ripulito gli spalti degli stadi dopo le partite della nazionale. I supporters marocchini si sono dati premura di ripulire anche la fontana che si trova al centro di piazza De Ferrari a Genova, cuore del capoluogo ligure. Un bel segnale prima dell’attesissima semifinale contro la Francia, di scena domani sera (mercoledì 14 dicembre) quando si saprà già chi sarà l’altra sfidante tra Croazia e Argentina. Ora il Marocco accarezza un sogno: quello di sedersi sul tetto del mondo stringendo la coppa tra le mani. Per ora, di sicuro, i tifosi marocchini hanno vinto il trofeo della civiltà.