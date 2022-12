Francesco Totti – Ilary Blasi, adesso parlano gli ex: “Siete sicuri che sia tutto vero?”

Si aggiungono altri due capitoli alla tormentata storia della separazione di Ilary Blasi da Francesco Totti: gli ex avrebbero fatto alcune dichiarazioni sconvolgenti.

Ormai Ilary Blasi fa coppia fissa da diverse settimane con Bastian Muller Pettenpohl. Sarebbe un imprenditore impegnato nell’azienda di famiglia, la Pettenpohl, che si occupa della costruzione di pozzi per acqua potabile, minerale ed industriale a livello internazionale. Bastian ha anche un’azienda pubblicitaria, la MainKinzig LED.

Novella 2000 è riuscita a trovare l’ex fidanzata di Bastian, che sembrerebbe avere il cuore ancora rotto. La ragazza italo-polacca si chiama Claudia Aquino, ed è nata a Francoforte. Ha spiegato di aver frequentato Bastian ogni fine settimana, fino a quando all’improvviso le avrebbe detto che era “fredda” e poi sarebbe sparito nel nulla.

Francesco Totti – Ilary Blasi, le frecciatine degli ex

Le foto pubblicate da Chi di Ilary Blasi e Bastian Muller Pettenpohl sono state una doccia fredda per l’ormai ex fidanzata di lui. La frequentazione fra Bastian e Claudia Aquino sarebbe durata circa due mesi, e lei non si darebbe pace: all’imprenditore trentaseienne piacerebbero le donne più giovani di lui, non le quarantunenni come Ilary.

Ad aver unito improvvisamente Bastian e l’italo-polacca sarebbe stato il dolore per la perdita improvvisa di un genitore. Si sarebbero frequentati per circa due mesi, ma lei avrebbe cancellato tutte le foto quando lo avrebbe visto sui tabloid insieme ad Ilary. Non è solo Claudia Aquino ad avere dubbi sulla storia, ma anche l’ex di Noemi Bocchi.

“Ha dimenticato il suo passato e sa cosa vuole”: le dichiarazioni dell’ex

Valerio Palmieri è l’ex marito di Noemi Bocchi, che lo ha denunciato per maltrattamenti. Contattato dal settimanale Chi, ha spiegato di essersi allontanato da tutti quando era follemente innamorato della sua ex moglie. I due conducevano una vita all’insegna del materialismo, delle feste e dell’apparenza. Palmieri ha poi aggiunto: “Lei sa cosa vuole“.

L’ex marito di Noemi fa delle insinuazioni: “Siete sicuri che sia laureata, che faccia la flower designer, che sia di Roma nord, che venga da una famiglia ricchissima?“. Palmieri ha notato che l’anello di fidanzamento con Totti è stato comprato nella stessa gioielleria dove anche lui comprò la fede. Quando gli si chiede della fedeltà della ex risponde: “No comment“.

Ecco alcuni video condivisi da Michelle Hunziker riguardo la vacanza a St. Morritz in cui c’era anche Ilary Blasi: