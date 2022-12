Bonus Internet 2023, ottime notizie per gli italiani: arriva la conferma. Partono di nuovo le domande, ecco chi può presentarle

Il regalo di Natale per liberi professionisti e imprese è arrivato in anticipo. Perché dopo il parere favorevole della Commissione Europea, sarà prorogato almeno fino al 31 dicembre 2023 il Bonus Connettività, che tutti conoscono come Bonus internet.

Ecco perché fin dalle prossime settimane quindi tutti gli operatori potranno rinnovare l’erogazione dei loro voucher per abbonamenti ad una connessione internet ultraveloce. Una richiesta specifica avanzata dal governo Meloni, alla luce dei quasi 450 milioni di euro avanzati in questo specifico settore di sostegni.

Dal punto di vista materiale per le richieste non cambia nulla. I potenziali beneficiari potranno chiedere il voucher ad uno qualsiasi degli operatori di telecomunicazioni accreditati, fino ad esaurimento delle risorse. Otterranno quindi uno sconto sul prezzo di vendita dei canoni di connessione ad internet in banda ultra larga.

Con la conferma della misura, arriva anche quella dei 4 diversi tipi di voucher disponibili.

Voucher A1: bonus con contributo di connettività da 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che assicuri il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 30 Mbit/s – 300 Mbit/s. Voucher A2: bonus con contributo di connettività di 300 euro per un contratto della durata di 18 mesi che assicuri il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Per una velocità pari ad 1 Gbit il voucher potrà arrivare fino a 800 euro, con i costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari. Voucher B: bonus con contributo di connettività di 500 euro per un contratto della durata di 18 mesi che assicuri il passaggio ad una connettività con velocità massima in download compresa nell’intervallo 300 Mbit/s – 1 Gbit/s. Fino a 1 Gbit il voucher potrà essere arrivare ad un totale di 1.000 euro, con i costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari. Voucher C: bonus con contributo di connettività di 2mila euro per un contratto della durata di 24 mesi che assicuri il passaggio ad una connettività con velocità massima in download superiore ad 1 Gbit/s. Il voucher potrà arrivare a 2.500 euro, con costi di allaccio alla rete sostenuti dai beneficiari.

Bonus Internet 2023, ottime notizie per gli italiani: chi può presentare la domanda

Dal 19 maggio 2022 la platea dei beneficiari per il Bonus internet è stata estesa alle persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, da soli o in forma associata, una professione intellettuale. Oppure una delle professioni non organizzate stabilite dalla legge del 14 gennaio 2013. Quindi stiamo parlando di micro, piccole e medie imprese, persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano una professione intellettuale per la quale è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

Ma anche persone fisiche titolari di partita IVA che esercitano, da sole o in forma associata, una delle cosiddette professioni non organizzate e Partite IVA che fanno parte di professioni non organizzate ammesse al Bonus. In questo caso parliamo di associazioni che non rilasciano l’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi.

E poi associazioni professionali che non vogliono autorizzare i propri iscritti ad utilizzare il riferimento all’iscrizione come marchio o attestato di qualità dei servizi e associazioni che rilasciano l’attestazione di qualità e qualificazione professionale dei servizi.

Infine associazioni che autorizzano i propri iscritti, o una loro parte, ad utilizzare il riferimento all’iscrizione e forme aggregative di associazioni professionali, cioé associazioni che riuniscono diverse associazioni professionali.