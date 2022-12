Amici, Mattia Zenzola scoppia in lacrime e prende a pugni il muro: cosa succede – VIDEO

Mattia Zenzola è scoppiato in lacrime disperato ed ha preso a pugni il muro della casetta. Il ballerino non si era mai mostrato così vulnerabile ad Amici dai tempi del suo infortunio: ecco cosa è riuscito a metterlo ko.

Mattia Zenzola sembra essere tornato arrabbiato nell’edizione di Amici 22. Dopo l’infortunio che lo scorso anno l’aveva costretto ad abbandonare la trasmissione, ha ammesso di aver passato dei brutti momenti, senza entrare nel dettaglio. Il suo amico ed ex compagno di avventura, Christian Stefanelli, ha rivelato alcuni retroscena.

Mattia Zenzola e la sua famiglia riceverebbero continuamente insulti ed anche minacce di morte da quando il ballerino è entrato ad Amici 21. A questo, forse, si è anche aggiunto il suo carattere testardo. Non ha voluto riconoscere di essere fra quelli che si impegnano meno a mantenere la pulizia e l’ordine nella casetta, ribattendo alle osservazioni di Todaro.

Mattia Zenzola in lacrime e disperato: cosa succede

Secondo Mattia Zenzola, infatti, si sarebbe dovuto riprendere anche altri, come ad esempio Wax, per lo scarso impegno in casetta. Anche con Raimondo Todaro, ogni volta che viene ripreso, il ballerino ha mostrato di avere sempre una risposta pronta. Questo ha fatto sì che si costruisse l’immagine di una persona molto dura, a tratti anche aggressiva.

Quando il 13 dicembre si è però trovato nella casetta a parlare con Maddalena, Mattia Zenzola è scoppiato in lacrime disperato, prendendo anche a pugni il muro. La ballerina, infatti, non è riuscita a spiegare le motivazioni, ma è certa di non voler più continuare ad avere una relazione con lui. Si è anche impegnata a non fargli pesare la situazione.

“Stavo già pensando al Natale, insieme a te”: le lacrime del ballerino

Mattia Zenzola ha mostrato un lato inedito di sè quando si è vista la sua disperazione per aver perso Maddalena. Il ballerino ha anche confessato che già si immaginava di trascorrere il Natale insieme a lei. Le ha inoltre proposto di interrompere la relazione ma di continuare a stare vicino, ma lei sembra decisa a voler prendere le distanze.

La notizia della separazione di Mattia Zenzola e Maddalena arriva proprio nel giorno in cui ci sono state anche le registrazioni della puntata di Amici che verrà trasmessa il 18 dicembre. La notizia più importante è che non ci sarà nessun eliminato. Allo stesso tempo, però, Niveo è ancora ultimo in classifica: Rudy Zerbi insisterà a volerlo eliminare?

Ecco il video con la parte più importante della conversazione fra Mattia Zenzola e Maddalena: