Uomini e Donne, paura per uno dei protagonisti: è rimasto bloccato sull’auto!

Probabilmente la narrazione fa ridere, ma quanto accaduto ad uno dei protagonisti di Uomini e Donne è un grave problema

Le autorità preposte non rispondevano, così un uomo di buon senso l’ha aiutato ad uscire dopo essere rimasto incastrato. Quanto accaduto al protagonista del dating show di Canale 5 è più frequente di quanto si creda.

Solo poche ore fa, su TikTok, Armando Incarnato ha pubblicato un video delle condizioni in cui era. Sono note le stragi causate dagli alluvioni degli ultimi tempi e, seppure sta bene e nulla gli è accaduto di irrimediabile, il cavaliere di Uomini e Donne si è trovato in una spiacevole situazione che l’ha letteralmente incastrato. Con in allegato un numero indefinito di parolacce -dettate evidentemente dal giusto nervoso del momento- Incarnato ha inquadrato quanto gli stava capitando attorno.

Il cavaliere di Uomini e Donne si è trovato in un mare di acqua piovana e fango in cui è rimasto con la sua auto e per precauzione ha deciso di recarsi con cautela sul tetto della stessa. Dal video è evidente che l’acqua si trovi a filo con lo sportello della Mercedes-Benz su cui viaggiava il cavaliere che si è trovato tra le strade di Angri, un paese in provincia di Salerno, senza poter proseguire il suo viaggio.

Armando Incarnato di Uomini e Donne resta bloccato sul tetto della sua auto!

“Menomale si è fermato quel ragazzo col trattore”, trascinato dal suddetto Armando Incarnato è riuscito ad uscire dallo stato in cui è rimasto per un bel po’ di tempo. Il cavaliere ha lamentato l’assenza di autorità: “Ho chiamato Carabinieri, Vigili, Polizia Stradale e questa mattina non mi ha risposto nessuno”.

Uno sfogo molto duro da parte del protagonista di Uomini e Donne che ha poi aggiunto: “Mi hanno detto che se fossero venuti avrebbero dovuto farmi la contravvenzione perché non sono residente. Menomale che non sono residente. Vergogna”. Quello lamentato dal cavaliere del dating show di Canale 5 non è uno nuovo stato di degrado vissuto in Italia, basti pensare alle catastrofi viste nei giorni scorsi a seguito delle frequenti e pesanti piogge.