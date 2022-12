TIM ci prova e fa fuori la concorrenza: due super offerte per Natale

TIM si supera e propone sul mercato due offerte imperdibili. La compagnia ha fatto all-in dopo aver visto la concorrenza

Da un lato il rincaro dei prezzi di storiche offerte, dall’altro un consueto ricambio per tutti coloro che desiderano aggregarsi alla nave. La compagnia telefonica ha puntato tutto su due promozioni per risalire la china.

Inutile mentire: Iliad, Kena, Oh e tutti i gestori telefonici digitali hanno ammazzato il mercato delle storiche compagnie telefoniche. Dalla nascita di Iliad, più o meno, TIM, Vodafone e WindTre hanno ricevuto una mazzata non da poco, questo a causa dei prezzi stracciati proposti dal gestore. Adesso che Iliad ha messo a disposizione anche la linea fissa con Internet a casa, le storiche compagnie telefoniche stanno facendo ‘carte false’ pur di riuscire ad accaparrarsi nuovamente quei clienti ‘rubati’.

Non è affatto semplice rimettersi sul mercato, ancor meno dal momento in cui i rincari sono ben evidenti nella vita quotidiana. Tuttavia, TIM sta provando a fare del suo meglio e solo di recente ha messo sul mercato due offerte imperdibili. Dalla sua parte, TIM ha una storia molto lunga come gestore telefonico che gli dà credibilità nonché fiducia da parte dei tanti clienti affezionati.

TIM, Power Supreme e Special abbattono la concorrenze: le offerte

Per tutto il mese di dicembre, TIM ha deciso di mettere sul mercato un’offerta imperdibile: si tratta di TIM Power Supreme. Quest’ultima include ogni mese 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti ad un costo di 7,99 euro al mese. L’offerta è rivolta principalmente a chi proviene da PosteMobile (anche ESP), Fastweb, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Mobile, Plintron Italia Full, Withu (Europe Energy), Green ICN, NV mobile, Intermatica, Enegan, Digi Mobil, PLINK, China Mobile, Wings Mobile, Ovunque, Feder Mobile, Elimobile (Elite Mobile), Italia Power, Spusu, NTmobile, Rabona Mobile (compreso il suo secondo brand), NoiTel, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Vianova Mobile (Welcome Full).

Allo stesso modo, l’offerta TIM Power Special che include 100 GB di traffico dati, minuti di chiamate senza limiti verso tutti ed SMS illimitati verso tutti ad un costo però di 9,99 euro al mese. A differenza di quella precedente, qui sono inclusi anche gli utenti Iliad.