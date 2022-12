Sanremo, il protagonista sbotta dopo le polemiche: “Me ne fotto proprio” – VIDEO

Il Big in gara a Sanremo 2023 ha cercato di stroncare le numerose polemiche che lo hanno visto protagonista dopo l’ufficializzazione della sua presenza sul palco dell’Ariston: “Ognuno di noi ha un sogno, non ascoltate chi cerca di distruggerlo“.

Ad inizio dicembre Amadeus ha annunciato la lista ufficiale dei Big che saranno in gara a Sanremo 2023. Si sono subito scatenate le polemiche: dal confronto con una lista che circolava sul web, si vede confermato Rosa Chemical, che però all’inizio era in duetto con Fedez. Sembrerebbe che il trapper si sia fatto da parte per non oscurare la moglie Chiara.

In ogni caso, si sentirà comunque la presenza del cantante di Buccinasco. Anche Tananai e Mara Sattei, con cui durante la scorsa estate ha lanciato il tormentone “La dolce vita”, si presenteranno singolarmente. Ci sarà anche l’atteso ritono di Marco Mengoni, dei Cugini di campagna, Anna Oxa e Giorgia. Amadeus ha mischiato sapientemente generi ed età.

Sanremo 2023, ancora polemiche per il cantante

C’è un dettaglio che a molti non è sfuggito. Sia a Sanremo Giovani che fra i Big si erano candidati davvero tanti ex concorrenti di Amici. Stupisce scoprire che praticamente quasi nessuno è riuscito a spuntarla alle selezioni del direttore artistico. In particolare, dalla scorsa edizione, sarebbero stati eliminati Sangiovanni, Alex, ed il duetto di Luigi e Sissi.

Sembrerebbe dunque che siano “solo” due gli ex concorrenti del talent show di Maria De Filippi che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston quest’anno. Oltre a Mara Sattei, che si è distinta nella tredicesima edizione di Amici, c’è soltanto LDA che è riuscito a presentarsi come solista ed addirittura fra i Big di Sanremo 2023.

“Non riescono ad attaccare la musica, cercano altro”: lo sfogo

All’inizio si vociferava che LDA avrebbe potuto partecipare a Saremo insieme al padre, Gigi D’Alessio. Da quando il diciannovenne napoletano è sbarcato ad Amici, in un modo o nell’altro è sempre stato seguito dall’ombra ingombrante del padre famoso. Il rapper ha quindi voluto commentare le polemiche sorte riguardo la sua partecipazione a Sanremo.

Un fan di LDA ha caricato su TikTok un video in cui si vede chiaramente LDA che allude al fatto che in molti lo hanno giudicato raccomandato per la sua partecipazione a Sanremo. L’ex di Amici è stato molto chiaro: “Ci tenevo a togliermi un sassolino dalla scarpa… C’è gente che continua a parlare, continua a dire la stessa cosa in loop, ma a me non me ne fot*e proprio. Quando non sanno cosa dire della tua musica, si devono attaccare ad altro“.

Ecco il video in cui LDA parla delle polemiche della sua partecipazione a Sanremo: