Da oggi, lunedì 12 dicembre, arriverà la tanto attesa rivoluzione di Twitter contro gli account falsi e sugli account Premium. Le spunte blu diventeranno a pagamento e verranno sottoposte a nuova verifica.

Gli utenti abbonati vedranno meno pubblicità. Chi deciderà di iscriversi dovrà pagare 8 dollari al mese, mentre chi utilizzerà iOS, il sistema operativo di Apple, dovrà pagare 11 dollari al mese.

Rivoluzione Twitter: le novità

“TwitterBlue verrà rilanciato lunedì: abbonati sul web per 8 dollari al mese o su iOs per 11 dollari al mese per ottenere l’accesso alle funzionalità riservate agli abbonati, incluso il segno di spunta blu. Gli abbonati potranno cambiare nome utente, nome visualizzato o foto del profilo ma in tal caso perderanno temporaneamente il segno di spunta blu, fino a quando il loro account non verrà verificato di nuovo“. Questo l’annuncio diffuso dall’account ufficiale del noto social network, recentemente acquistato da Elon Musk.

Un nuovo modo per distinguere gli account

Secondo le indiscrezioni poi, le spunte degli account a pagamento diventeranno di diversi colori. Potrebbe essere utilizzato il dorato per le società commerciali, il grigio per le istituzioni e le organizzazioni governative. “Domani i robot avranno una sorpresa”, ha fatto sapere Musk. “I robot/troll generano attività false, quindi Twitter potrà sembrano un po’ meno vivace, ma in realtà è solo che la falsità è sparita”.