RC Auto, come funziona l’assicurazione temporanea: cambia tutto

Cambia tutto con la RC Auto e la nuovissima assicurazione temporanea. Infatti sono state presentate diverse novità: quali sono.

La grande novità del prossimo anno riguarda l’RC Auto. Infatti p in arrivo la nuovissima assicurazione temporanea. Sono stati presentati tutti i dettagli a riguardo: ecco cosa cambierà per tutti gli automobilisti.

Tutti sapranno che l’assicurazione Rc Auto ed Rc Moto è di norma valida per dodici mesi. Esistono però dei casi a secondo delle proprie esigenze nei quali è necessario, in funzione delle proprie esigenze, stipulare un contratto di copertura assicurativa per periodi più brevi. Infatti stiamo parlando di sei mesi, tre mesi, un mese, o anche soltanto una settimana oppure un giorno. Non tutte le compagnie assicurative però sono in grado di utilizzare questo contratto temporaneo.

Se si prevede di averne bisogno, è essenziale informarsi prima, e leggere con attenzione le clausole del contratto per conoscerne in dettaglio le specifiche del servizio. Infatti è fondamentale essere consapevoli di tutto ciò che si sottoscrive prima di firmare un contratto. E’ sempre bene controllare attentamente gli estremi della Compagnia assicuratrice, o dell’intermediario, che offre una copertura assicurativa a durata limitata. Per evitare una truffa il consiglio è quello di dare un’occhiata nel portale online dell’IVASS-Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che riporta l’elenco di tutte le compagnie assicurative che stipulano questo contratto in Italia.

RC Auto, arriva l’assicurazione temporanea: come funziona

Il meccanismo delle assicurazioni temporanee, generalmente, non presenta differenze rispetto alle “normali” assicurazioni Rc Auto o Rc Moto annuali. L’eccezione è presentata solamente dalla durata che deve essere indicata chiaramente all’interno del contratto. Questa infatti può essere di sei mesi o tre mesi, un mese, novanta giorni, una settimana o anche soltanto tre giorni fino a un girono. Mentre in caso di incidente la Compagnia assicuratrice copre i danni a terzi nei limiti dei massimali previsti.

Inoltre proprio come avviene con le polizze di assicurazione auto annuali, anche quelle temporanee permetteranno di aggiungere eventuali garanzie accessorie. Inoltre è facile comprendere i motivi per il quale un utente decide di stipulare una polizza temporanea. Infatti tutte saranno in funzione delle effettive esigenze di utilizzo del veicolo. Uno degli esempi potrebbe essere l’utilizzo del veicolo solamente per i mesi estivi e quindi stipulare l’assicurazione solamente per quel periodo di tempo.