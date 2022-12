L’Isola dei Famosi, lutto per uno dei naufraghi più amati: il triste annuncio poco fa

Un lutto ha colpito uno dei naufraghi più famosi della storia dell’Isola dei Famosi. Infatti poco fa è arrivato il triste annuncio: le sue parole.

Sono momenti difficili per un vecchio naufrago dell’Isola dei Famosi. Stiamo parlando di Enzo Salvi che ha partecipato alla trasmissione nel 2016 e che in queste ore ha perso il padre: l’annuncio sui social.

Un grave lutto in queste ore ha colpito Enzo Salvi e la sua famiglia. Infatti il comico romano ha perso il padre Tony. A dare l’annuncio ci ha pensato lo stesso attore su Facebook, dove ha postato un toccante messaggio per l’adorato genitore. Salvi infatti era legatissimo al suo caro che spesso faceva capolino nelle sue storie Instagram. Su Facebook quindi il comico ha scritto: “Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so se ce la farò“.

Inoltre Salvi ha ricevuto sui social il sostegno e l’appoggio di tantissimi fan e ammiratori. Anche il figlio dell’artista, Manuel, ha espresso tutto il suo dolore. Infatti sui suoi profili social ha scritto: “Mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino. Ti ho sempre stimato e amato come persona e l’uomo che eri” – ha poi continuato – “Senza di te è difficile ma a nonna ora ci pensiamo noi, come hai fatto per una vita tu“. Andiamo quindi a vedere l’ultimo spiacevole episodio che ha visto protagonista Salvi.

Enzo Salvi ha perso il padre in queste ore. Infatti qualche anno fa Enzo Salvi è stato protagonista in tv e sui giornali per uno spiacevole episodio, ossia l’aggressione al suo pappagallo Fly in una pineta di Ostia. Infatti un ragazzo del posto ha cominciato a tirare sassi al volatile ed un masso di grosse dimensioni ha colpito la testa dell’animale che si è schiantato al suolo. Quando Enzo è corso a soccorrere il povero Fly è stato a sua volta colpito dal vandalo con due calci sulla schiena.

Ad essere aggredito successivamente è stato anche un amico dell’attore. l motivo di tutta questa violenza è ancora oggi avvolta nel mistero nonostante le indagini delle forze dell’ordine. Dopo due anni però la faccenda è stata archiviata. Il giudice per le indagini preliminari infatti ha deciso di chiudere il procedimento e di non procedere con il processo, considerando il fatto non grave. Ancora oggi Enzo Salvi ancora deve dire la sua sulla sentenza del giudice.