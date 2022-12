Harry e Meghan, terribile notizia: nessuno lo avrebbe immaginato

Una terribile notizie in queste ore ha colpito Harry e Meghan. Infatti nessuno dei seguaci se lo sarebbe immaginato: che cos’è successo.

Harry e Meghan sono stati colpiti da un nuovissimo colpo basso. Infatti gli ex duchi del Sussex proprio non se lo aspettavano. Per tutti è un flop assoluto, andiamo a vedere cos’è successo agli ex membri della Royal Family.

A nessuno sono piaciuti i dettagli scabrosi della storia d’amore di Harry & Meghan. In queste settimane Netflix ha pubblicato la docu-serie divisa in due parti da tre episodi ciascuno. I primi sono stati pubblicati lo scorso 8 dicembre, i restanti il 15. La serie ha fatto arrabbiare non solo nel Regno Unito, ma anche nel resto del mondo. Infatti l’impressione della critica è stata quella di “Due scappati di casa che non dicono una sola verità“.

Mentre invece per altri critici la sensazione è che abbiano voluto incassare una presunta vittoria nell’eterna battaglia contro la stampa, imponendosi nell’immaginario comune come candidi, romantici, ribelli eroi moderni. Insomma la docu-serie sui due ex duchi del Sussex non sembra essere piaciuta a nessuno, con il pubblico che non ha mostrato alcun interesse e la critica che invece ha trovato il prodotto fasullo, rispetto ad altre serie dedicate alla Famiglia Reale inglese.

Harry e Meghan, la serie Netflix è un flop: non interessa a nessuno

A svelare l’accoglienza del pubblico ci ha pensato il portale specializzato Rotten Tomatoes. Infatti stando ai dati Audience Score la serie ha ricevuto solamente il 13% di pubblico, un dato a dir poco basso. commenti social sulla serie sono stati davvero impietosi. Un utente ha quindi commentato: “Lei è un’arrampicatrice sociale, presuntuosa e ignorantella. Lui sta proprio facendo la figura del bamboccio“. Mentre un altro account ha criticato: “Lei lo sta utilizzando, lui è ingenuo come sua madre, lei spezzerà il suo cuore“.

La critica ha bocciato la docu-serie. Il Guardian ha addirittura titolato: “Ci è andata di traverso la colazione”. Stessa linea per il portale The Hollywood Reporter che ha commentato: “La docu-serie offre davvero troppo poco per sembrare genuino“. Mentre invece il New York Post addirittura ha scritto: “non c’è molto di nuovo se hai tenuto il passo con i titoli recenti sulla coppia o se hai guardato la loro intervista a Oprah Winfrey del marzo 2021. Una docu-serie ipocrita“.