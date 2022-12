GF Vip 7, il terribile incidente: si ustiona e si stacca la pelle, diretta oscurata – VIDEO

Poche ore prima della diretta del 12 dicembre, c’è stato un bruttissimo incidente all’interno della casa del GF Vip 7: ecco il video che mostra l’inquilina che si ustiona a causa di una grave disattenzione.

Oriana Marzoli ha ormai abituato il pubblico alle sue stranezze. Dopo le numerose esperienze nei reality show spagnoli e sud-americani, si è lasciata andare ad una confessione particolare: senza un fidanzato, non sa proprio come affrontare l’esperienza al GF Vip 7. Forse anche per questo si è buttata fra le braccia di Antonino senza pensarci.

Oriana è stata al centro di uno strano incidente con Luca. Era visibilmente ubriaca, e prima ha spinto l’ex tronista di Uomini e Donne, poi sembra propio essercisi buttata addosso. Salatino si è subito scansato, evidentemente infastidito. Anche se lei non riusciva ad alzarsi in piedi a causa del troppo alcol, lui non si è proprio voluto avvicinare per aiutarla.

“Ha fatto proprio dei commenti”: Oriana e l’incontro con Edoardo che non doveva avvenire

Oriana ha anche avuto un particolare “incontro” con Edoardo Tavassi. L’influencer spagnola sarebbe rientrata all’improvviso in camera. Probabilmente il fratello di Guendalina non se l’aspettava, perchè era completamente nudo. Anche se la vicenda sembrerebbe essere durata solo qualche secondo, la Marzoli non si è fatta sfuggire nessun dettaglio.

Secondo quando ha raccontato Micol Incorvaia a Wilma Goich, Oriana avrebbe sottolineato di aver visto tutto. La presunta fidanzata di Edoardo non si è affatto ingelosita, al contrario è apparsa molto divertita. Di sicuro Oriana contribuisce a creare buonumore all’interno del GF Vip 7, almeno fino al 12 dicembre, quando ha avuto un incidente.

GF Vip 7, si ustiona e la regia stacca prima l’audio e poi il video

Le telecamere del GF Vip 7 hanno purtroppo ripreso Oriana mentre si ustiona. Si trovava in bagno insieme a Nikita Pelizon, ed entrambe si stavano aggiustando la chioma in vista della diretta su Canale 5. Non è ben chiaro quello che sia successo, ma la Marzoli sembra essere all’improvviso indietreggiata mentre cercava di mettersi le extension.

Forse l’influencer spagnola voleva sedersi, ma sullo sgabello c’era la piastra per i capelli accesa. Oriana si è evidentemente ustionata: non appena è venuta in contatto con il ferro rovente è saltata di lato. La si è sentita gridare: “Ah! La pelle! La pelle!“. Nikita l’ha portata verso la vasca da bagno, e la regia ha prima staccato l’audio, poi anche il video.

Ecco le immagini del GF Vip 7 riguardo Oriana che si ustiona mentre si trova in bagno: