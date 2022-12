Ezio Greggio torna e commuove tutti: quel dettaglio della vita privata che pochi conoscono. Il popolare conduttore e comico ha un lato nascosto

Dal Drive In in poi, sono almeno 40 anni che Ezio Greggio è un volto popolarissimo nelle case degli italiani ed è pronto a tornare ancora una volta a Striscia la Notizia. Una vita alla luce dei riflettori ma ce n’è anche un’altra che in silenzio, lo vede protagonista.

Tutto è cominciato nel 1995: Ezio, che già faceva coppia fissa con l’ex moglie Isabel Begonchea (al suo fianco per oltre 20 amnni) era già padre di Giacomo. Quell’anno nacque il suo secondo figlio, Gabriele nel 1995 ma almeno all’inizio non andò tutto bene.

Il bimbo ingerì involontariamente del liquido amniotico e così per qualche giorno fu ricoverato in terapia intensiva neonatale. Così Greggio e la sua famiglia scoprirono il mondo delle incubatrici e dei bambini prematuri. Da allora non l’hanno più abbandonato, diventando un punto di riferimento per molti ospedali non solo in Italia.

Nacque l’Associazione Ezio Greggio per l’Aiuto ai bimbi nati Prematuri, attiva ancora oggi. E come ha raccontato lui ancora di recente al settimanale DiPiù Tv, grazie ai fondi raccolti sono stati salvati 18mila bambini: incubatrici, respiratori polmonari e altre apparecchiature fondamentali per pediatrie e neonatalità, acquistate con la generosità dei donatori.

Lui ci mette la faccia, ma non solo, e gli arrivano attestati di stima ovunque: “Mi vengono a trovare tanti ex bambini nati prematuri che adesso sono dei ragazzoni. Mi dicono che sono qui solo grazie alla mia associazione”. Nel 2015 Ezio è anche stato premiato dalla SIN (Società Italiana di Neonatologia) e dalla SIP (Società Italiana di Pediatria) per il suo “unico e straordinario contributo ai bimbi prematuri”. E il lavoro continua.

Ezio Greggio torna e commuove tutti: il rapporto trentennale con Enzo Iacchetti

Quella è la vita privata di Ezio Greggio, ma da stasera tornerà anche quella pubblica. Perché dopo due mesi e mezzo di conduzione affidata ad altri, Striscia la Notizia riforma la sua coppia storica e rivedremo anche Enzo Iacchetti.

Un rapporto che è stato prima umano e poi profesisoanle, come ha raccontato Greggio a Verissimo sabato scorso: “Ho visto per la prima volta Enzo Iacchetti da Maurizio Costanzo ed è nato subito un grande amore pazzesco”. Talmente bello che “stiamo insieme da quasi 30 anni insieme e mai una crisi”, ha confermato Iacchetti.

In effetti hanno messo insieme 2.579 puntate del tg satirico di Canale 5, ma Ezio Greggio in realtà ne vanta 4.233. Striscia la Notizia è cominciata con lui il 7 novembre 1988 mentre il suo compare è arrivato sei anni dopo. E faranno di nuovo coppia fino all’11 febbraio 2023, prima di cedere il timone ad altri conduttori (Gerry Scotti in primis).