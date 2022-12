“L’ha lasciata solo per entrare al GF Vip”, clamorosi rumor dietro il suo ingresso: l’indiscrezione

Difficile ricordare qualche concorrente del GF Vip che non abbia fatto strategia per stare nella casa: lui sembrerebbe uno di quelli

Soltanto pochi giorni fa è arrivata la notizia del suo ingresso dalla porta rossa di Cinecittà, adesso emergono le tante indiscrezioni dietro la sua partecipazione al reality show di Canale 5: l’ultima indiscrezione è clamorosa.

Alfonso Signorini ha promesso nuovi ingressi in casa che stravolgono gli equilibri al GF Vip, come se gli ultimi arrivati non ci abbiano già pensato. Tra questi nomi è subito emerso una vecchia conoscenza del pubblico di Canale 5 per la sua presenza ad Uomini e Donne, nonché il recente ritorno in TV per chiarire della rottura del suo rapporto con l’ormai ex fidanzata.

Quello che sembrava essere un amore eterno tra Davide Donadei e Chiara Rabbi, infatti, è tramontato contro ogni aspettativa e tra mille polemiche che non hanno lasciato in pace la vecchia coppia. Ad ogni modo, l’ex protagonista del dating show è pronto per una nuova esperienza in TV e sembrerebbe pronto ad attraversare la tanto amata e temuta porta rossa per porterà vivacità in casa. Tuttavia, chi entra lascia sempre qualcosa o qualcuno fuori e sembrerebbe che Donadei abbia lasciato proprio Chiara!

Davide Donadei ha lasciato Chiara Rabbi per il GF Vip? L’indiscrezione

Una vera e propria bomba ad orologeria quella giunta nei DM di Instagram di Deianira Marzano che si è limitata a pubblicare quanto le hanno scritto: “Ho saputo da fonti certe che lui ha fatto tutto questo per la TV ed entrare al GF e lo sapeva da tempo sarebbe entrato. So per certo gli è stato consigliato di lasciare Chiara perché la coppia non aveva più interesse social invece da single avrebbe fatto carriera televisiva”.

La gossippara ed opinionista, cui le gesta di Donadei non sono particolarmente piaciute, ha commentato: “Sì sì, ma si sa. Vabbè comunque farà la stessa fine di Luciano Punzio, unica differenza? Luciano lo apprezzo di più onestamente, almeno lui ha finto di lasciare Manuela, invece Davide ha lasciato Chiara”.