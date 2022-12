Alessandra Celentano, stoccata ad un collega: “Abbiamo pareri completamente diversi”. Una vita ad Amici, ma la storia non cambia

Non ci sarebbe mai stato Amici senza Maria De Filippi e questo lo sa tutto il pubblico. Negli anni però al suo fianco sono passati moltissimi professionisti, tra cantanti, ballerini, attori ma una sola è al suo fianco quasi da sempre, Alessandra Celentano.

Nel 2023 saranno vent’anni ininterrotti di presenza per lei nel talent show di Canale 5. E vent’anni di polemiche, con gli allievi che sono passati sotto il suo giudizio, con il pubblico che non sempre ha apprezzato e con i colleghi.

Quella con Rudy Zerbi è una coppia di fatto, si capiscono al volo e non a caso anche nell’ultima exdizione del Serale erano fianco a fianco. Con altri invece l’intesa è più difficile e lo dimostrano le continue discussioni, anche con toni pesanti che ha avuto insieme a Raimondo Todaro.

L’ex professionista di Ballando con le Stelle è presente della passata edizione e i loro scontri sono diventati epici. Ma le cose stanno veramente come le vediamo in tv? In realtà la verità l’ha raccontata la stessa Celentano a Verissimo: “Sì, abbiamo pareri completamente diversi, discutiamo e ci arrabbiamo parecchio. Ma in realtà al di fuori del lavoro abbiamo un ottimo rapporto. Siamo bravi a scindere le cose completamente”.

Alessandra Celentano, stoccata ad un collega: il rapporto con la famiglia e l’ex marito

Ad Alessandra Celentano non fa nessuna paura essere considerata da tempo l’insegnante più temuta della scuola di Amici anche perché grazie ai suoi consigli molti talenti sono maturati. “In realtà meglio essere temuta che il contrario”, ammette confermando che lei da giovane ballerina era quello che chiede ai ragazzi oggi, seria e rigorosa.

Arriva da una famiglia di musicisti: madre e nonno cantanti lirico. Il padre, fratello di Adriano Celentano, un musicista che ha scritto moltissimi brani anche famosi. E poi ci sono le cugine, come Rosita Celentano che è come una sorella: “Ci sentiamo sempre ci raccontiamo tutto siamo molto più che amiche, condividiamo davvero tutto”.

Non così fortunata invece è stata in amore. Un matrimonio durato cinque anni e terminato nel 2012 e adesso con l’ex marito si sente pochissimo anche se entrambi sanno di poter contare sull’altro.

Qualche colpa se la dà: per il lavoro e per seguire i suoi genitori, con la madre che ha sofferto di Alzheimer, per anni, era spesso assente. E non è nemmeno diventata mamma: “Si vede che doveva andare così. Sono contro gli accanimenti. Ci abbiamo provato per un periodo, non è successo. Mio marito ne ha sofferto molto più di me”.