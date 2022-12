Il Paradiso delle Signore, sconvolgente rivelazione su una coppia: cambia tutto. La soap di Rai 1 torna dopo lo stop per i Mondiali

In mezzo ai programmi di Rai 1 costretti a spostamenti e orari ridotti, forse questo è stato il più penalizzato. Ma dopo due settimane di stop forzato per concedwere spazio ai Mondiali di calcio in Qatar, finalmente Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare.

Da lunedì 12 dicembre tutto il pubblico del pomeridiano di Rai 1 tornerà ad appassionarsi alla soap italiana campione di ascolti che è nel vivo della sua quinta stagione. E sono in arrivo sorprese che stravolgeranno la vita di molti dei protagonisti, mescolando ancora una volta le carte.

Tutto ruoteà ancora una volta attorno al grande magazzino che è al centro della storia. Intorno a lui però la vita di alcuni dei protagonisti è destinata a cambiare. Come quella di Umberto Guarnieri, ilo commendatore interpretati da Roberto Farnesi che al settimanale ‘Nuovo’ anticipa alcuni passaggi decisivi della trama.

L’attore toscano, amatissimo dal pubblico, non può spoilerare troppo, ma le sue parole fanno capire che nelle prossime settimane tutti dovranno stare attenti. “Umberto è protagonista di un colpo di scena, ma non posso aggiungere altro. È un ruolo molto stimolante che mi permette di scoprire sempre nuove sfaccettature del mio personaggio”.

Il Paradiso delle Signore, sconvolgente rivelazione: cosa succederà nelle prossime puntate

Di più non ha detto, anche per lasciare il gusto della sorpresa. Ma sappiamo che il suo personaggio ha una relazione con Flora Gentile Ravasi (interpretata da Lucrezia Massari). Ed è facile immaginare che tra i due possa esserci uno stravolgimento totale.

Roberto Farnesi è un grande esperto di soap italiane e tutti ricordano il successo de Le tre rose di Eva su Canale 5. Chiusa quella parentesi, ha aspettato la situazione giusta ed è ripartito alla grande con Il Paradiso delle Signore.

Come hanno fatto altri prima di lui, nell’intervista ha confermato che uno dei segreti per aver conquistato il pubblico di Rai 1 è stata la qualità della sceneggiatura ma anche degli attori. C’è uno zoccolo duro che non è mai cambiato ma si sono aggiunti nuovi personaggi, come Massimo Poggio, che interpreta Ezio Colombo, ma anche Flavio Parenti che presta il suo volto a Tancredi di Sant’Erasmo.

Cosa succederà nelle puntate della prossima settimana al Paradiso delle Signore? La perfida Adelaide sarà profondamente scossa dall’annuncio delle nozze tra Umberto e Flora, ma potrà sempre contare sull’appoggio di Marcello. Il ritorno di Ludovica però rischia di cambiare ancora una volta tutto.