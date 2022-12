Altro lutto ai Mondiali 2022: la sua morte sconvolge il Qatar

Un altro lutto in queste ore ha sconvolto i Mondiali di Qatar 2022 già avvolti da milioni di polemiche: cos’è successo nelle ultime ore.

Sono ore di grande apprensione in Qatar, infatti durante questi Mondiali un altro lutto ha sconvolto i presenti. Infatti la notizia ha sconvolto il mondo del giornalismo: il defunto aveva solamente 49 anni.

Nella giornata di ieri una voce ha iniziato a girare tra le tribune di Lusail, lo stadio che tra una settimana ospiterà la finale dei Mondiali. Infatti diverse persone hanno rivelato che un giornalista si era sentito male. Poco dopo la tragedia, avvenuta sotto gli occhi di colleghi increduli, con qualcuno che ha addirittura filmato la scena. Tutto ciò è successo durante Olanda-Argentina, qualche metro più su di Messi e Van Gaal. La vittima del malore è stato Grant Wahl, 49 anni, che stava seguendo la sua ottava Coppa del Mondo.

Qualche giorno prima lo aveva premiato la Fifa, per questo traguardo, insieme ad altri colleghi. Di lui si era già parlato prima della partita tra Stati Uniti e Galles, aveva raccontato di essere stato lasciato fuori dallo stadio per una maglia arcobaleno. Alla fine però dopo aver documentato tutto è riuscito comunque ad entrare allo stadio. Ora il presidente Gianni Infantino lo ha voluto ricordare, ripensando a quel momento, “con incredulità e infinita tristezza”.

Lutto ai Mondiali 2022, morto Grant Wahl: aveva 49 anni

Un malore avrebbe quindi colpito Grant Wahl. Infatti subito dopo che la voce si è diffusa nello stadio si sono subito arrivati i medici in tribuna stampa per rianimarlo durante il trasporto all’Hamad General Hospital. Purtroppo però non c’è stato nulla da fare. Da giorni però aveva rivelato come il suo corpo stesse cedendo. Infatti sui social aveva testimoniato: “Tre settimane di poco sonno, molto stress e tanto lavoro“, in più il giornalista era partito per Doha con un banale raffreddore.

Inoltre diversi colleghi hanno rivelato: “Negli ultimi dieci giorni si è trasformato in qualcosa di più grave, la notte della partita tra Stati Uniti e Olanda. Ho sentito una forte pressione sulla parte superiore del torace“. Dopo una visita in ospedale i medici avevano escluso il Covid e gli avevano diagnosticato una probabile bronchite, dandogli antibiotici e sciroppo per la tosse. Venerdì sera era particolarmente freddo a Losail e con le temperature che sono precipitate vertiginosamente ne ha risentito il corpo di Wahl, che purtroppo ha perso la vita.