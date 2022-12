Harry e Meghan, pericolo reale: nessuno li vuole più vedere. Continua il momento negativo della coppia, non è facile

C’è una data che segnerà per sempre il futuro della Royal Family ma anche quello di Harry e Meghan che ufficialmente non ne fanno più parte. Il 6 maggio 2023 l’Abbazia di Westminster ospiterà l’incoronazione ufficiale del nuovo sovrano britannico, Carlo III.

Al suo fianco Camilla, che così diventerà regina, e tutto il resto dei Windsor. La domanda che però tutti si fanno è una sola: Harry, Meghan e i due figli saranno invitati? E se dovesse succedere, accetteranno oppure daranno buca per i contrasti mai risolti con il resto della famiglia?

Mancano ancora quasi cinque mesi e c’è tutto il tempo per capirlo. Ma intanto il ‘Mail on Sunday’ ha chiesto una serie di pareri a chi conosce molto bene l’ambiente della Corona britannica e quindi può ipotizzare cosa succederà. L’impressione è che per la coppia, ormai da tempo residente in California, tiri ancora un’aria pesante.

Secondo alcuni importanti politici britannici, sarebbe meglio che non prendessero nemmeno il volo per Londra perché rischiano soltanto di essere fischiati dalla folla. Ma loro potrebbero approfittarne per cercare di attirare ancora un po’ di attenzione anche se mai come adesso gli inglesi sono divisi. Nel sondaggio promosso dal quotidiano, il 44% degli intervistati ha detto di essere favorevole al fatto che perdano tutti i loro titoli.

Harry e Meghan, pericolo reale: nessuno li vuole più vedere ma tutti aspettano la fine della docu-serie

Harry e Meghan intanto stanno mettendo a frutto il ricchissimo contratto firmato con Netflix (200 milioni di dollari, dicono i beninformati). L’8 dicembre sono arrivate sulla piattaforma in streaming le prime tre puntate della docu-serie che porta il loro nome, tra pubblico e privato. In attesa delle prossime tre che chiuderanno la prima stagione e che vedremo dal 15 dicembre, sappiamo già molto.

Chi si aspettava rivelazioni bomba è rimasto parzialmente deluso, ma forse sarà soddisfatto dal libro in arrivo ai primi di gennaio firmato dal duca del Sussex. Lei non sapeva nemmeno chi fosse il fratello di William, oggi è suo marito. Per questo, ha dovuto adattarsi alla vita di corte e ricorda ancora il primo incontro con la Regina Elisabetta: “È stato surreale. Harry non mi aveva detto: ‘Adesso conoscerai mia nonna’. Non sapevo che ci saremmo incontrate fino a qualche momento prima di conoscerla”.

Harry però qualche stoccata alla famiglia la tira: “Ciò che ha condizionato molto il loro giudizio è stato il fatto che io stessi frequentando un’attrice americana. Mi avevano detto che non sarebbe durata”. Lui ha tirato dritto e l’ha protetta, come non era riuscito a fare con la madre: “Ancora oggi i paparazzi infastidiscono le persone, le molestie social iniziano non appena escono le prime foto. Vedere un’altra donna che amo vivere tutto questo è dura”.