GF Vip 7, urla nella notte: interviene il medico, cos’è successo – VIDEO

Dopo la ventunesima diretta del GF Vip 7 ci sono stati due brutti scontri che hanno visto protagonista Daniele Dal Moro: nella notte c’è anche stato un attimo di paura, quando si sono sentite le grida di un’inquilina ed è intervenuto il medico.

Il GF Vip 7 il sabato sera, come da aspettative, non ha convinto il pubblico. C’è stato infatti un netto calo degli ascolti, che sono scesi al 20,7% di share. La diretta dell’ottantunesimo giorno del reality-show ha mostrato come i rapporti fra molte persone siano ormai arrivati al limite. Al centro di molti litigi sembra esserci sempre Daniele Dal Moro.

Dopo aver avuto un chiarimento durante la diretta con Patrizia Pellegrino, Daniele ha avuto un brutto diverbio con Charlie Gnocchi subito dopo la puntata. I due si sono strattonati gridandosi addosso ed avvicinandosi pericolosamente. Charlie ha anche invitato Dal Moro ad andare in confessionale a parlare: cosa voleva davvero fare?

GF Vip 7, interviene il medico nella notte: cos’è successo

Il litigio fra Daniele e Charlie non è stato l’unico momento di tensione che ormai contraddistingue i post-diretta del GF Vip 7: nella notte ci sono state anche delle urla ed è intervenuto il medico. Tutto è successo mentre la maggior parte dei vipponi sembrava non aver preso ancora sonno, ed Alberto De Pisis era già a letto con il suo peluche.

Sarah Altobello, reduce da un’accesa discussione in diretta con Sonia Bruganelli per il bacio dato ad Attilio Romita, ha provato anche lei a prendere sonno. Qualcosa deve essere successo, perchè ha iniziato a chiamare aiuto. La concorrente pugliese si è prima lamentata per il dolore, poi ha iniziato a piangere. Alberto si è svegliato ed è corso da lei.

“Hai parlato male di me ed hai ragione? È assurdo!”: Daniele si sfoga

Quando De Pisis ha compreso che la Altobello stava veramente male, ed è scattato immediatamente. Si è infilato i pantaloni, e poi è scomparso dall’inquadratura, forse per chiedere aiuto. Quello che ha raccontato il giorno dopo agli inquilini Luca Onestini è che è intervenuto anche il medico per visitare Sarah e verificare cosa fosse successo.

Sembrerebbe che non sia successo nulla di grave, forse ha avuto uno strappo muscolare all’altezza delle costole. Poco dopo, infatti, la Altobello era in giardino: dopo le urla per il dolore, sono arrivate quelle contro Daniele. I due hanno avuto infatti un brutto confronto in giardino, dovuto al fatto che Dal Moro non gradisce che si parli male di lui in sua assenza.

Ecco il video del GF Vip 7 in cui si vede Sarah Altobello che si mette a gridare perchè sta male:

Qui sotto, invece, Sarah si mette a gridare alle cinque del mattino con Daniele: