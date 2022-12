Gerry Scotti ha deciso: non vuole il matrimonio, la motivazione è incredibile

Gerry Scotti ha rilasciato alcune dichiarazioni incredibili riguardo al possibile matrimonio con Gabriella Perino, la sua compagna da circa dieci anni.

C’è stato un evidente momento di imbarazzo quando Gerry Scotti si è lasciato intervistare da Fedez e Luis Sal a Il Muschio Selvaggio. Ad un certo punto, il conduttore Mediaset ha fatto un riferimento al registra teatrale e direttore artistico Giorgio Strehler, a cui è stato dedicato il Piccolo Teatro di Milano. Si è subito visto che Fedez non aveva capito chi fosse.

Gerry Scotti sul momento ha cercato di stemperare la tensione facendo qualche battuta. Poco dopo, durante un’intervista a Il Messaggero, aveva usato toni più duri: “Questi ragazzi hanno un ego talmente grande che riempie tutto quello che li circonda“. Successivamente, era tornato a lanciare una frecciatina riguardo i giovani che fanno soldi molto in fretta e “non sanno niente del mondo. Parlano di presente e futuro senza conoscere il passato“.

Gerry Scotti chiude al matrimonio: cosa ha spiegato

Gerry Scotti è conosciuto dal pubblico come uno dei presentatori più allegri e divertenti della televisione italiana. In più occasioni è stato indicato come il re dei quiz ed il vero erede di Mike Bongiorno. I suoi attimi di commozione a Tale e Quale Show lasciano però intendere che il conduttore possa avere un animo molto diverso da quello che appare in Tv.

Lo stesso Gerry Scotti ha spiegato in più di un’occasione che nel suo futuro non vorrebbe i quiz televisivi. Gli piacerebbe piuttosto diventare “come Alberto e Piero Angela“, ed andare in giro per l’Italia a raccontare i paesini, il cibo, i mercati. Anche nella sua vita personale, da diversi anni, il conduttore ha cambiato all’improvviso direzione.

“Parevano bruciate di colpo tutte le statuine del presepe che rappresentava il mio concetto di famiglia”: il racconto del conduttore

Nel 2002 Gerry Scotti si è separato da Patrizia Grosso, ed il divorzio è arrivato solo nel 2009. Il conduttore ha sempre ammesso che che la colpa della fine del matrimonio fosse sua, ed ha raccontato a Il Corriere della Sera la sua enorme tristezza per aver messo fine al sogno di una famiglia unita. Secondo il gossip, la Grosso l’avrebbe tradito.

Il conduttore è felicemente fidanzato con Gabriella Perino da circa dieci anni. È orgoglioso di aver ricreato una famiglia con i valori in cui crede insieme a lei ed ai suoi figli. Allo stesso tempo, però, Gerry Scotti esclude con ogni probabilità il matrimonio: “Ci stiamo studiando. Avevo assolutamente bisogno di una donna come lei, che non ama il clamore“.

Ecco alcuni gossip riguardo la relazione fra Gabriella Perino e Gerry Scotti: