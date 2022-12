Emma Marrone, il duro sfogo prima di tornare ad Amici: “Canto solo per te” – FOTO

Emma Marrone è molto legata al palco di Amici ed a Maria De Filippi, dove è iniziata davvero la sua carriera di cantante. Prima di tornare di nuovo a calcare il palco dello studio Mediaset, però, si è lasciata andare ad un duro sfogo.

Da qualche mese Emma Marrone è entrata in una nuova fase della sua carriera artistica. Non la si può più definire solo una cantante, dal momento che il 15 settembre uscirà nelle sale cinematografiche la pellicola “Il ritorno“, dove si legge anche il suo nome fra gli attori principali. Allo stesso tempo, Amazon Prime Video ha rilasciato un docufilm.

“Sbagliata ascendente leone” racconta la vita di Emma Marrone. È stato rilasciato recentemente, e quindi esclude un capitolo importantissimo nella vita dell’artista, forse il più doloroso. Il 5 settembre 2022 è morto il papà Rosario, e da allora la prospettiva di vita di Emma è completamente cambiata, soprattutto a causa del dolore.

Emma Marrone, lo sfogo prima di Amici è durissimo

Nella puntata di Amici che è stata trasmessa domenica 11 dicembre c’è stato il ritorno ad Amici di numerosi volti che hanno scritto la storia del programma. Mentre Kledi, la Peparini e Garrison hanno giudicato la prova di ballo, Emma Marrone è stata l’ospite speciale della puntata, ed ha anche giudicato la prova di canto.

Prima che la puntata di Amici andasse in onda, Emma Marrone si è lasciata andare ad un duro sfogo sul proprio profilo Instagram. Mentre nei giorni prima aveva scherzato riguardo il rilascio del suo docufilm “Sbagliata ascendente leone” chiedendo ai suoi fan di fargli solo domande “sbagliate“, la tristezza ha preso all’improvviso il sopravvento.

“La nave adesso è solo nelle mie mani”: il dolore della cantante

Méndez ha sottolineato più volte nel suo lavoro come l’avvicinarsi delle festività pone ulteriori difficoltà a chi sta affrontando un pesante lutto. In questa occasione di solito si guarda al futuro, ed è difficile farlo per chi sente dentro di sè un grande dolore ed un grande vuoto. Emma Marrone, infatti, scrive: “Eri la mia ancora ed il mio porto sicuro“.

La cantante aveva instaurato un rapporto basato sulle piccole attenzioni quotidiane con il padre. Dopo il lutto tutto è venuto improvvisamente a mancare: “Fatico ad essere me senza di te“. Sentirsi smarriti e cercare di ritrovare “la bussola” fa parte delle fasi di accettazione di un lutto. Il dolore per Emma Marrone è molto forte, tanto che la cantante, prima della puntata di Amici, scrive: “Canto per sopravvivere, canto solo per te“.

Ecco l’anteprima del film “Il ritorno”, che vede nel cast anche Emma Marrone e sarà disponibile nelle sale cinematografiche a partire dal 15 dicembre: