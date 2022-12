Uomini e Donne, addio a un celebre volto: Maria De Filippi ha perso la pazienza

Maria De Filippi ha perso la pazienza tanto da mandare via un celebre volto da Uomini e Donne: cosa sta succedendo all’interno del dating show.

La situazione all’interno di Uomini e Donne è incandescente tanto che Maria de Filippi avrebbe perso la pazienza. Infatti la presentatrice avrebbe cacciato via un volto noto della trasmissione: i dettagli.

Uomini e Donne avrebbe vissuto attimi concitati nelle ultime ore, con gli autori pronti a mandare via Pinuccia Della Giovanna dal parterre della trasmissione. Le anticipazioni della registrazione di oggi, venerdì 9 dicembre 2022, annunciano nuovi sviluppi per i protagonisti. Ad attirare l’attenzione però sarebbe proprio l’assenza della dama di Vigevano, la quale è ormai uno dei volti protagonisti del Trono over di queste ultime edizioni del programma di Maria De Filippi.

A riportare le anticipazioni ancora una volta ci ha pensato Lorenzo Pugnoloni. Infatti l’autore della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover ha rivelato che Pinuccia non ha preso parte alla nuova registrazione e neanche a quella della scorsa settimana. A quanto pare infatti sembra proprio che Pinuccia non tornerà in studio. Già la scorsa settimana, le anticipazioni segnalavano l’assenza della dama. All’interno del blog quindi si legge: “In teoria non tornerà più, Maria si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti, che a breve vedremo, perché lei non lascia in pace Alessandro (Rausa)“.

Uomini e Donne, Maria De Filippi dice addio a Pinuccia: non ci sarà

In una delle recenti registrazioni che deve andare in onda di Uomini e Donne, Pinuccia ha avuto l’ennesimo litigio acceso con Tina Cipollari. Sembra però che stavolta ‘Queen Mary’ abbia davvero perso la pazienza con la dama del parterre. Infatti questa continua a cercare attenzioni da Alessandro, il quale più volte ha palesato di volere con lei solo un’amicizia.

I presenti in studio quindi credono che per gentilezza Rausa non riesca a chiudere la porta in faccia a Pinuccia, opinione condivisa anche da diversi telespettatori. Lo scorso anno, molti si chiedevano perché Maria ci tenesse così tanto alla dama di Vigevano. Stando alle indiscrezioni il motivo era una stretta somiglianza tra la dama e la mamma della conduttrice. Questa volta, però, sembra che De Filippi non sia riuscita a chiudere un occhio e sia pronta a cacciare Pinuccia.