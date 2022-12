Meghan Markle prende in giro la regina Elisabetta? Harry in imbarazzo – VIDEO

Diverso tempo fa, Meghan Markle era stata al centro di una polemica, perchè sembrava aver deriso la tradizione del tè britannica: adesso un nuovo video sembra mostrare la duchessa di Sussex mentre prende in giro Elisabetta II.

L’8 dicembre sono state rilasciate sulla piattaforma Netflix le prime tre puntate del docufilm “Meghan & Harry“. Per il giorno 15 dicembre, invece, è atteso il rilascio delle ultime tre puntate. La prima impressione è che si sia cercato di trovare il giusto bilanciamento fra i temi scelti, senza trascurare anche la storia dell’Inghilterra e del Commonwealth.

Come da attesa, la serie ha suscitato numerose reazioni. Il giornalista ed ex militare James Wharton ha voluto ribadire su Twitter che Harry è stato uno dei migliori soldati con cui ha avuto il privilegio di lavorare. Questo confermerebbe anche le indiscrezioni secondo cui il padre, re Carlo III, gli aveva suggerito di continuare la carriera militare.

Meghan Markle prende in giro la regina Elisabetta?

Nel Regno Unito impazza la polemica secondo cui Harry e Meghan avrebbero rilasciato il loro documentario Netflix sicuri del fatto che, comunque, la Royal Family non avrebbe risposto, altrimenti avrebbe infranto l’etichetta. Secondo le indiscrezioni, il documentario ed il libro in uscita il 10 gennaio, sarebbero visti come un affronto da parte dei Windsor.

Molti non hanno gradito il continuo parallelo di Meghan con Lady Diana, e soprattutto c’è una parte di video che ha scatenato un polverone. Secondo molti, il fatto che la Markle si sia messa apertamente a ridere, mettendo in un vistoso imbarazzo Harry, è stata una grande mancanza di rispetto verso i Windsor e suo marito.

L’imbarazzo di Harry, sempre più in secondo piano rispetto alla moglie

Nelle prime tre puntate del docufilm “Meghan & Harry” si ripercorre anche l’infanzia della Markle, senza trascurare la sua difficile infanzia a causa del divorzio dei genitori. Viene dato ampio spazio al primo incontro della fidanzata di Harry con un membro della famiglia reale inglese. A raccontare è Meghan, mentre sullo sfondo lo sguardo del marito è eloquente.

Meghan ha ricordato che si trovava in macchina, quando all’improvviso si è creò la possibilità di incontrare la regina Elisabetta. Harry gli chiese se era in grado di fare l’inchino correttamente. Meghan si è quindi piegata in avanti ridendo, in quella che per molti è stata una parodia delle tradizioni inglesi. Harry non ha commentato, abbassando lo sguardo.

Ecco il video in cui si vede Meghan che ride mentre spiega come fece per la prima volta la riverenza ad Elisabetta II: