Maurizio Costanzo, il tenero regalo a Maria De Filippi: c’è anche un piccolo “tradimento”

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo sono molto riservati riguardo alla loro relazione: facendo uno strappo alla regola, il conduttore ha rivelato il regalo appena fatto in occasione di un doppio speciale anniversario.

Maurizio Costanzo e Maria De Filippi si sono fidanzati nel 1990, quando forse lui era ancora impegnato in un’altra relazione. Poco dopo, nel ’95, si sono sposati. Nel 2004 hanno preso in affido un bambino di 10 anni, Gabriele. La De Filippi e Costanzo sono sempre stati molto riservati, ma uno speciale anniversario avrebbe spinto lui ad infrangere la regola.

Maria De Filippi e Maurizio Costanzo hanno superato insieme l’importante traguardo dei 30 anni di relazione, e la conduttrice di Amici ha rivelato in passato un dettaglio molto tenero: “Maurizio ha detto più volte che vorrebbe morire stringendo la mia mano. Non so se ne sarò capace, se avrò la forza e il coraggio di tendergli la mia mano quel giorno lì. Troppo dolore. Non voglio che mi resti come ultimo ricordo l’intreccio di quelle dita“.

Maurizio Costanzo rivela il regalo fatto a Maria De Filippi

Il 5 dicembre Maria De Filippi ha compiuto 61 anni, ed è stata letteralmente sommersa dagli auguri di buon compleanno. Per questo motivo ha deciso di ringraziare pubblicamente i suoi ammiratori dalle pagine social del programma Amici. Poco prima, il 28 agosto, c’è stata la ricorrenza del compleanno di Costanzo e dei 27 anni di matrimonio.

Il conduttore del Maurizio Costanzo Show ha voluto raccontare cosa ha deciso di regalare a Maria De Filippi al programma radiofonico Un giorno da pecora. Ha spiegato che, dopo tanti anni di relazione, quello che conta è ricordarsi di fare gli auguri e, soprattutto, il bigliettino che si scrive. Entrambi si scambierebbero ogni volta un mazzo di fiori.

Il “tradimento” di Costanzo: cosa fa ogni sabato sera

Maurizio Costanzo ha voluto anche specificare alcuni dettagli. Ha spiegato di avergli regalato delle rose. Il numero ed il colore sembrano avere una simbologia precisa: le ha scelte scarlatte, come sempre, ed i fiori regalati sono stati esattamente dodici. Il conduttore ha ricordato: “Ci fu anche una commedia con il titolo ‘La rosa scarlatta’“.

Maurizio Costanzo ha anche rivelato un piccolo “tradimento” a Maria De Filippi. Mentre va in onda Tu Si Que Vales, lui avrebbe anche guardato Ballando con le Stelle: “Mi alterno“. A tal proposito, si è detto contento dell’espulsione di Montesano, ed è sbottato nel ricordare l’insulto di Iva Zanicchi nella prima puntata di Ballando con le Stelle.

Ecco il messaggio di affetto al pubblico di Maria De Filippi in occasione degli auguri ricevuti per il suo compleanno: