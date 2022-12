“Maria ci ha litigato, non tornerà più”, Uomini e Donne perde una delle protagoniste

Le anticipazioni di Uomini e Donne delle prossime puntate svelano che una delle protagoniste non ci sarà mai più

Il dating show di Maria De Filippi riserva sempre sorprese e quando è la stessa padrona di casa a stufarsi non ce n’è più per nessuno: quella è casa sua e nessuno ci mette piede se lei raggiunge il limite.

A breve andrà in onda la puntata in cui Maria De Filippi perde le staffe con una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne. In particolare, durante una delle registrazioni la padrona di casa ha avuto una forte discussione con Pinuccia, stando a quanto riportato da Lorenzo Pugnaloni proprietario della pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover che puntualmente pubblica spoiler molto affidabili.

Alla base del litigio con Maria De Filippi ci sarebbe la continua insistenza da parte di Pinuccia che non sembra intenzionata a lasciare in pace Alessandro per la sua incessante ricerca di attenzioni da parte del cavaliere che spesso l’hanno portata alla discussione con Tina Cipollari. Proprio su Instagram, si legge: “In teoria non tornerà più, Maria si è arrabbiata con lei in una delle puntate precedenti”.

Uomini e Donne, tutte le anticipazioni delle prossime puntate

Come svelato da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover nelle prossime puntate vedremo Gemma Galgani conoscere un nuovo cavaliere con cui ci sarà anche un ballo. Si tratta di un uomo di 52 anni di nome Alessandro che sarà intenzionato ad approfondire la sua conoscenza con la dama torinese, da tempo parte del programma.

Per quel che riguarda il Trono Classico, invece, stando a quanto svelato dalla pagina Instagram sembrerebbe che le prossime puntate siano particolarmente incentrate su Federico Dainese che ha avuto il Covid nelle scorse registrazioni. In studio verrà mostrata un’esterna con Vincenza cui lo stesso tronista manderà una cartolina molto dolce. Inevitabilmente il parterre si scalderà con Elena che non sembra entusiasta del gesto del tronista.

Stando alle sensazioni di Lorenzo Pugnaloni, sembrerebbe che per Natale ancora nessuno dei tronisti possa fare la propria scelta definitiva.