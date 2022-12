GF Vip, Alfonso Signorini pesca ancora da Uomini e Donne: entrerà un ex tronista

Uomini e Donne torna ad essere il luogo preferito di Alfonso Signorini in cui pescare nuovi concorrenti per il GF Vip

Il padrone di casa del reality show di Canale 5 sa perfettamente come mettere carne sul fuoco e lo fa proponendo nuovi ingressi puntata dopo puntata. Chi potrebbe mettere piede in casa nei prossimi giorni sconvolgerà gli equilibri

Alfonso Signorini è pronto a creare ancora caos nella casa del Grande Fratello VIP come se quello già presente non bastasse. Dopo i nuovi innesti delle scorse settimane, il padrone di casa di Cinecittà ha deciso di mettere altra carne sul fuoco con l’ingresso di Nicole Murgia, sorella del calciatore della SPAL e Riccardo Fogli che potrebbe entrare all’interno della casa già da lunedì 12 dicembre rinunciando alle vacanze natalizie insieme ai propri cari.

Da quando è alla conduzione, il direttore del settimanale Chi ha sempre proposto personaggi provenienti da Uomini e Donne, l’anno scorso Soleil Sorge e Sophie Codegoni, quest’anno Luca Onestini e Luca Salatino e non solo, perché presto ci potrebbe essere un ingresso a sorpresa proprio dal mondo del dating show. Conoscendo la personalità dell’ex tronista, l’equilibrio in casa sarà completamente messo sotto sopra.

GF Vip, prossimo ingresso già pronto: Davide Donadei arriva a Cinecittà

Chi segue il mondo del gossip sa sicuramente chi è Davide Donadei. Oltre ad essere un ex tronista di Uomini e Donne è l’uomo che più ha creato scalpore in un estate fatta di scoop su di lui e la sua ex dolce metà. Quello che sembrava essere un amore intramontabile, infatti, si è dimostrato ricco di crepe a tal punto da costringere a separarsi da Chiara Rabbi. In mezzo sembrerebbe ci fosse una dama del dating show, Roberta Di Padua, che poi è tornata proprio nel parterre di Canale 5.

Una personalità molto particolare, un fascino innegabile, come si troverà insieme agli altri vipponi? Sicuramente al di fuori della casa non ha tantissime simpatie, il pubblico si è sempre schierato dalla parte della sua ex e questa potrebbe essere l’unica occasione di rivalsa.