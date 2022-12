“Devo iniziare a darla”, Emma Marrone fa una confessione piccante: ilarità sul web

Emma Marrone senza peli sulla lingua scatena l’ilarità sul web a seguito di una confessione fatta ai suoi follower

La cantante salentina non nasconde mai niente, sempre molto sincera e schietta con i suoi fan, in qualsiasi situazione. È proprio per la sua spontaneità che il pubblico la ama ed ha un certo tipo di confidenza con lei.

Non è una novità che Emma Marrone dedichi un po’ di tempo ai suoi follower con delle domande cui risponde senza peli sulla lingua. Tra le migliaia di richieste che le arrivano, tra complimenti, messaggi di stima ed apprezzamenti, la cantante salentina ha selezionato cinque domande cui rispondere con schiettezza.

Alcune riguardano il suo ambito lavorativo, in particolare un utente le ha chiesto del nuovo album cui Emma ha risposto: “L’ultimo anno della mia vita è stato devastante. Ho mollato tutto per stare accanto alla mia famiglia. Nonostante tutto in questi ultimi mesi non ho fatto altro che lavorare e lavorare. Non vedo l’ora di tornare. Quando sarà il momento. Quando le canzoni saranno pronte. Quando Io sarò pronta”.

Per il resto, ha risposto a curiosità sul suo conto, ad esempio cosa farà a Capodanno: “Non starò a casa per cucinare ai miei amici. Sarò ad Olbia per spaccare tutto sul mio palco”.

Emma Marrone e la confessione piccante sul sesso: ecco da quanto non lo fa

Emma Marrone, questa mattina, ha dato la possibilità ai suoi follower di farle delle domande e ne ha scelte 5, tra cui una molto personale. Uno dei suoi follower le ha chiesto esplicitamente da quanto non facesse l’amore e con tanta sincerità e spontaneità, la cantante salentina ha risposto: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa. Lo so, male. Anzi malissimo. Devo iniziare a darla come se non fosse mia”. Grande schiettezza per la cantante che non ha alcun pelo sulla lingua.

Un momento molto emozionante è stato quello in cui le hanno chiesto del suo più grande sogno al momento, cui ha risposto: “Mio padre. Vivo”. Una risposta che fa accapponare la pelle, ma che fa intendere il grande senso di vuoto che prova dalla scomparsa di suo padre.