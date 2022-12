Controlla se hai questa moneta preziosa: vale addirittura 50 mila euro

Gli esperti della numismatica sono a caccia di questa moneta che ha il valore addirittura di 50mila euro: come è possibile riconoscerla.

Tra i tipi di collezionismo più proficui troviamo sicuramente quello della numismatica. Infatti gli appassionati sono tutti alla ricerca di una moneta preziosa che potrebbe fruttare ben 50mila euro: tutti i dettagli a riguardo.

Tutti voi potreste essere in possesso di alcune monete rare, che potrebbero fruttarvi un profitto di ben 50mila euro. Infatti il profitto è dovuto ad un errore insolito di conio. Nella storia dell’uomo infatti le monete e le banconote rappresentano una parte molto importante della società di appartenenza e in molti casi, come la si aggiunge anche un legame affettivo. Inoltre imparare a conoscere la numistica potrebbe essere anche un modo per guadagnare soldi semplicemente, cercando semplicemente nel vostro portafoglio.

Come per tutti gli oggetti da collezione c’è una sola regola da tenere ben in mente: più questo è raro, maggiore sarà il valore, ecco perchè le monete più preziose sono molto antiche, nella fattispecie quelle precedenti al Regno d’Italia, come la Quadrupla di Vittorio Amedeo I che arriva a valere quasi 80mila euro. Ancora più antico e maggiormente di valore la moneta di 10 Scudi della reggenza di Carlo Emanuele II, che qualche tempo fa fu venduta a 150mila euro. Ma esistono anche monete più recenti che hanno un grande valore, andiamo a vedere quali sono.

Moneta preziosa, questa vale 50mila euro: come riconoscerla

Il caso particolare svelato da Consumatore.com riguarda una moneta dal valore molto basso di per sé. La quale però, se reperita oggigiorno, può farvi guadagnare addirittura 50 mila euro. Si tratta delle 5 Lire italiane, fatte uscire dalla Zecca di Stato intorno agli anni ’40, dunque un’ottantina di anni fa. La moneta in questione è molto particolare, perché su una delle due facce vede disegnato un grappolo d’uva, come rappresentato nell’immagine sottostante.

Si tratterebbe di una moneta pregiatissima ed esclusiva, coniata nel 1946. Sono pochi i pezzi in circolazione, per un motivo specifico: questa è una delle monete di prova prodotte dalla Zecca prima di essere messe in circolazione. La moneta da 50 mila euro di valore ha infatti la scritta ‘PROVA‘ su uno dei lati. Un dettaglio che la rende così preziosa, rara e dal grande valore sia simbolico che economico. Tutte le monete con questa dicitura sono infatti quasi introvabili, essendo state messe in commercio quasi per sbaglio dopo le prove di laboratorio. Quindi se avrete una piccola collezione di vecchie lire, il consiglio è di controllare che ci sia anche questa tra le vostre monete.