Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, salta tutto: Vittorio riceve una telefonata disperata

Nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, Vittorio Conti riceverà una telefonata che sposterà gli equilibri: tutte le anticipazioni

Un viaggio annullato, una telefonata molto strana, questa settimana di puntate della soap opera di Rai Uno rivoluzionerà la trama. C’è sempre una via d’uscita, come sempre, ma prima di arrivarci ci vorrà del tempo.

Nelle scorse settimane, Ezio era fortemente deciso a trovare un altro impiego prima di dover dare la dura notizia del suo licenziamento dalla Palmieri a Veronica. Chi l’ha pressato più di tutti affinché rendesse ufficiali immediatamente le sue dimissioni era Gloria convinta che la verità paga sempre. Veronica è pronta ad accogliere in casa Ezio dopo il periodo vissuto distanti, ma Gloria rappresenterà una bella gatta da pelare nel loro rapporto.

Nel frattempo, Maria ha ricevuto un invito da Vito che decide di accettare, ma le sue aspettative vengono deluse. Pene amorose anche per Flora che finalmente fa una confessione a Marcello: pensa ancora ad Umberto e lo ama alla follia. Proprio quest’ultimo sorprenderà clamorosamente la venere e le chiederà di sposarlo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, incontro molto particolare in città

Nelle puntante della prossima settimana de Il Paradiso delle Signore, come sempre in onda dal lunedì al venerdì dalle 16,05 -salvo eventuali variazioni di palinsesto preventivamente comunicate dalla Rai- Ezio racconta a Gloria del terremoto avvenuto tra lui e Veronica quando quest’ultima ha saputo che i due avrebbero lavorato insieme. Il possibile accordo lavorativo, infatti, non è affatto gradito da parte di Veronica e questo ha messo a serio rischio il loro rapporto. Anche Stefania e Marco stanno vivendo una situazione alquanto turbolenta in famiglia e proprio per questo la loro certezza di volare in America crolla. Viaggio saltato?

Nel frattempo, a Vittorio Conti arriva una telefonata che nessuno dei telespettatori poteva immaginare: Marta lo pregherà disperatamente di raggiungerla a Parigi. Nel frattempo, Marcello cercare di tirare su il morale di Adelaide, ma sembra più complicato del previsto. Proprio Marcello, tuttavia, farà un incontro molto particolare.