Anna Tatangelo resta senza parole: l’ultimo affronto è clamoroso. Non è un periodo facile per Lady Tata, è arrivata la conferma

Dopo il doppio lutto che l’ha colpita di recente, con la morte della mamma e del nonno nel giro di un mese, per Anna Tatangelo sarebbe comunque stato un Natale complicato. Rischia di diventarlo ancora di più se dovesse concretizzarsi l’indiscrezione del settimanale Diva e Donna.

Un ultimo affronto incredibile, perché a quasi un anno dalla nascita del quinto figlio, Francesco, Gigi D’Alessio sarebbe pronto a sposarsi di nuovo. Come confermano alcuni amici del cantautore, i suoi progetti con l’attuale compagna, l’avvocatessa napoletana Denise Esposito, sono quelli di un nuovo matrimonio, il secondo dopo quello con Carmela Barbato.

Di recente alcune immagini pubblicate dal settimanale ‘Gente’ avevano mostrato la coppia a spasso per Milano con Francesco. Nelle foto c’era un particolare in più che molti hanno notato. Al dito della donna spuntavano una fede di diamanti e un solitario: il segnale che il rapporto è diventato ancora più solido e nei prossimi mesi porterà a nuove nozze?

Non lo sappiamo ancora, come non sappiamo la causa scatenante della rottura all’epoca tra Lady Tata e Gigi. Molti però pensano che lei si fosse stufata di aspettare una proposta di matrimonio mai arrivata e che invece ora potrebbe concretizzarsi.

Anna Tatangelo resta senza parole: come sono adesso i rapporti con Gigi D’Alessio?

Qualche tempo dopo la rottura, ospite di Francesca Fialdini, Gigi D’Alessio aveva pronunciato frasi sibilline: “Mi ritengo un individuo molto generoso e uno che dà tutto sé stesso agli altri. Proprio per questo sono stato tradito. Sono stato tradito da chi pensavo che mi parlasse senza retro pensieri. Poi ho scoperto la verità. Per fortuna ho tanti amici che mi fanno dimenticare queste cose”.

E più di recente, intervistato dal ‘Corriere della Sera’, Gigi ha parlato di Anna e della famiglia allargata. Abbiamo è capito che il primo argomento lo fa ancora soffrire, il secondo no: “Comunque abbiamo un figlio insieme. Le storie cominciano e finiscono, oggi sono felice, lo auguro anche a lei. Non provo amarezza, è così che va la vita. Il primo l’ho avuto a 19, il quinto a 54, un’emozione straordinaria, spero di avere tutto il tempo di vederlo crescere. Ogni figlio è diverso, ma stanno tutti qui, nello stesso cuore”.

Già, l’ultimo è Francesco che è tutto suo padre, e da poco abbiamo anche le prove. Perché per la prima volta Gigi D’Alessio e Denise Esposito qualche tempo fa hanno postato un’immagine del figlio, nato lo scorso gennaio.

Prima di Francesco nella vita di Gigi c’erano già i tre avuti insieme all’ex moglie, Carmela Barbato, cioè Claudio (che lo ha già reso nonno di Noemi, Sofia e Giselle), Ilaria e Luca alias LDA, più Andrea, avuto da Anna Tatangelo. Ora è tornato ad assaporare quel piacere in età più matura e se la gode.