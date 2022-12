Alberto Matano, arriva un altro stop: il motivo della decisione Rai

Arriva l’ennesimo stop per Alberto Matano, che non andrà in onda con il suo La Vita In Diretta: il motivo dietro la decisione della Rai.

Nuovo colpo di scena per il palinsesto del servizio pubblico. Infatti ancora una volta verrà interrotto La Vita in Diretta, seguitissimo talk show condotto da Alberto Matano: perché la Rai ha optato per l’interruzione.

In questo periodo di Mondiali di Calcio non c’è proprio pace per il daytime della Rai. Infatti è dallo scorso 18 novembre che questo subisce continui cambiamenti proprio a causa dell’inedita edizione invernale dei campionati di calcio del mondo. Uno dei programmi che ha subìto le conseguenze maggiori in questo periodo è quello condotto da Alberto Matano.

Infatti questo da venerdì 25 novembre ha salutato i telespettatori dando loro appuntamento a mercoledì 7 dicembre, quindi all’altro ieri, per il ritorno dopo la pausa che, di fatto, è avvenuto, anche se la ‘tregua’, chiamiamola così, è durata appena due giorni dato che oggi. Nella giornata di ieri, infatti, la trasmissione ha dovuto nuovamente fermarsi, il tutto per via delle modifiche apportate al palinsesto per lasciare spazio agli incontri di calcio che si svolgono in Qatar. Andiamo quindi a vedere quando torna in onda.

Alberto Matano, La Vita in Diretta torna lunedì: puntata speciale

Nel corso della giornata di lunedì quindi ci sarà una puntata speciale de La Vita in Diretta come anticipato dalle pagine di DiPiùTV. All’interno del settimanale apprendiamo che il ritorno in onda de La vita in diretta è previsto già per lunedì: il 12 dicembre, quindi, Alberto Matano sarà in video regolarmente dalle 17.05 alle 18.45 circa. Tutto ciò non succedeva più dato che la trasmissione, pur andando in onda, chiudeva i battenti già alle 18.10, per lasciare spazio a L’Eredità.

Inoltre quello di lunedì sarà anche un appuntamento speciale visto che il programma pomeridiano sarà legato alla solita maratona natalizia di Telethon. L’edizione di quest’anno partirà ufficialmente domenica sera, con Tale e Quale Show, per l’occasione rinominato NaTale e Quale Show, visto che i concorrenti eseguiranno brani natalizi. La Vita in Diretta però è pronta a tornare con il botto, con il talk show condotto da Alberto Matano che anche quest’anno sta battendo Barbara d’Urso dal punto di vista degli ascolti.