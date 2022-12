Uomini e Donne fa dei favoritismi? Cosa fanno capire gli ex corteggiatori

Gli autori di Uomini e Donne fanno dei favoritismi? Ecco cosa avrebbero lasciato intendere alcuni ex protagonisti del programma di Canale 5.

Maria De Filippi aveva tracciato l’identikit dei protagonisti di Uomini e Donne in un’intervista al settimanale Oggi. La conduttrice ha confermato di voler prendere le distanze dai corteggiatori che hanno delle agenzie che li seguono e puntano a fare serate in discoteca oppure a diventare degli influencer sui vari social network.

La conduttrice di Uomini e Donne ha ribadito: “Cerco un tronista che fa l’elettricista sui tetti“. La metafora spiega chiaramente che gli autori del programma cercano delle storie vere e delle personalità interessanti da proporre nel dating-show di Canale 5. Per questo motivo, lo scorso anno, era stato cacciato Joele Milan dal Trono Classico.

A Uomini e Donne ci sono dei favoritismi? Lo sfogo

Le telecamere avevano infatti sorpreso il ragazzo del nord-est mentre invitava una corteggiatrice a comunicare con lui su Instagram tramite il profilo di un amico. Maria De Filippi, che recentemente ha raccontato a Uomini e Donne di non essere abituata a cacciare nessuno fuori da casa sua o dalle trasmissioni, non ebbe pietà con Joele Milan.

A Uomini e Donne sembrerebbe essersi consolidata nel tempo anche una nuova tradizione. I corteggiatori che hanno colpito il pubblico più degli altri hanno la possibilità di tornare in trasmissione come tronisti. Nel parterre del Trono Over, questo si è tradotto con la presenza assidua di Gemma Galgani, Ida Platano, Alessandro Rausa, Roberta Di Padua.

L’ex protagonista del Trono Over lancia una frecciatina

A molti ex protagonisti della trasmissione non sembra chiaro il motivo per cui ad alcuni viene data l’opportunità di ritornare. Riccardo Guarnieri non aveva concluso bene la sua frequentazione con Roberta Di Padua, ma ha potuto comunque rientrare e riprovarci di nuovo con Ida Platano. Allo stesso modo, anche Biagio Di Maro è tornato in studio.

Mentre Gemma ha smascherato le bugie di Mario e probabilmente ripartirà alla ricerca di un nuovo compagno, Pamela Barretta è tornata ufficialmente single. L’ex tronista è ancora molto seguita dal pubblico di Uomini e Donne, ed ha lasciato intendere che se potesse scegliere tornerebbe in Tv: gli autori fanno dei favoritismi o non la ritengono interessante?

Ecco Gemma Galgani mentre racconta la bella esterna trascorsa insieme a Mario. Come anticipato da Tina Cipollari più volte, dopo l’iniziale idillio la dama torinese finisce sempre per interrompere bruscamente le relazioni sentimentali: