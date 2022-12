Totti e Noemi, lite e lacrime al ristorante: cos’è accaduto tra i due

Francesco Totti e Noemi Bocchi adesso sembrano fare sul serio. Infatti i paparazzi li hanno pizzicati durante la loro prima lite in un ristorante.

La coppia che più ha fatto discutere alla fine di quest’anno è senza ombra di dubbio quella tra Francesco Totti e Noemi Bocchi. I due sembrano fare sul serio, nonostante il gap d’età ed al ristorante è arrivata la prima lite: cos’è successo.

Per la prima volta il magazine Diva e Donna è riuscito ad immortalare il primo vero litigio pubblico fra Francesco Totti e Noemi Bocchi. La coppia di cui tutti parlano da mesi era in un ristorante Capitolino nei giorni scorsi per passare una serata che in teoria avrebbe dovuto essere rilassante. Nella realtà però questa è stata una serata in cui si è trovato il contesto per litigare. Sembra proprio che dietro l’accesa discussione ci sia stato uno smartphone.

A confermare la notizia, successivamente, ci hanno pensato anche tante altre testate esperte nel campo. Non è chiaro quale sia stato il motivo della lite, con precisione. Le domande però adesso sono tante. Infatti forse Totti a visto sul telefono della fidanzata qualcosa che lo ha messo in agitazione o potrebbe essere anche che sia stata Noemi a notare sullo smartphone del compagno messaggi e notifiche sospette.

Totti e Noemi, paparazzata la prima lite: cos’è successo

Nonostante le varie congetture e teorie su quanto successo, le immagini sui giornali parlano chiarissimo. Infatti Francesco Totti si è mostrato agitato, fa ampi segni con le mani e con le braccia. Mentre invece la sua fidanzata lo osserva infastidita, con in mano quel cellulare dove, secondo indiscrezioni, lei gli avrebbe mostrato qualcosa. Sono diversi gli scatti riportati da Diva e Donna sulle pagine del proprio settimanale.

In uno di questi si può vedere Noemi Bocchi che si porta le mani agli occhi, asciugandosi le lacrime. In molti sono pronti a scommettere che si sia trattato di una qualcosa di più di una semplice e banale scaramuccia fra fidanzati. Nonostante l’ultimo litigio, però, sembra proprio che la storia tra i due vada a gonfie vele. Infatti si fanno sempre più insistenti, infatti, le voci secondo cui “Er Pupone” starebbe già pensando di comprare casa con Noemi dopo la fine del matrimonio con Ilary Blasi.