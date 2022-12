Tennis, campione cacciato da Wimbledon: l’incredibile racconto – VIDEO

Il campione del Tennis è stato cacciato da Wimbledon. L’incredibile racconto è stato fatto dalla leggenda dello sport, che si è trovato in una situazione che ha descritto come imbarazzante e divertente allo stesso tempo.

Dopo oltre 1.500 partite disputate ed oltre 20 slam il campione del tennis si è ritirato di fronte all’unico nemico capace di batterlo: il tempo. A 41 anni, il giocatore considerato da molti il più grande atleta del tennis di tutti i tempi si è commosso durante la Lavis Laver Cup, dove è sceso per l’ultima volta in campo come un atleta professionista.

Roger Federer si poteva immaginare davvero di tutto, ma non di essere cacciato proprio da Wimbledon, dove rimane nella storia dello sport come il terzo tennista che ha raccolto più successi dopo Nadal e Djokovic. Tutto è partito quando ha preso una decisione improvvisa, cambiando la sua tabella di marcia all’ultimo momento.

Wimbledon, perchè il campione del tennis è stato cacciato

Recentemente, Roger Federer è stato ospite del The Daily Show dall’amico e conduttore Travor Noah. Grazie anche all’atmosfera familiare che si è subito ricreata in uno studio che ricorda molto quello del David Letterman Show, la leggenda del tennis si è lasciata andare ed ha raccontato un aneddoto molto personale, forse anche un po’ imbarazzante.

Federer ha ripercorso gli impegni che stanno scandendo la sua vita da “pensionato” del tennis. Prima è volato a Tokyo per un evento di un marchio di abbigliamento. Successivamente, si è recato a New York per l’appuntamento con un brand di champagne che lo sponsorizza. Di ritorno a casa, ha deciso di fare anche uno stop a Londra.

“Ho proposto che avesse un aumento”: il racconto di Federer

Il passaggio nel Regno Unito non era previsto nell’agenda di Roger Federer, che evidentemente sente ancora il richiamo di Wimbledon. L’ex tennista spiega che era in compagnia del suo allenatore Severin Luthi, con cui voleva bersi un tè nel bar del tempio del tennis. La guardia all’ingresso, però, non lo ha fatto entrare.

Federer, infatti, non aveva con sè la tessera del club per entrare. Nonostante abbia ricordato di essere un campione del mondo del tennis, non c’è stato modo di passare il controllo di sicurezza senza il documento. Ha quindi deciso di provare ad entrare passando da un altro ingresso, dove ha trovato una persona che lo ha riconosciuto.

Qui sotto l’intervista integrale a Roger Federer al The Daily Show, dove il campione ha spiegato che la guardia che lo ha cacciato andrebbe promossa per la sua incorruttibilità: