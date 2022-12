Stop improvviso per Uomini e Donne: feroci critiche dei telespettatori

I telespettatori di Uomini e Donne non sono troppo sodisfatti dell’atteggiamento del programma e si fanno sentire

Da sempre il dating show non va in onda durante le festività, tant’è vero che anche ieri, giorno dell’Immacolata, Maria De Filippi non ha seguito la consueta programmazione. Tuttavia, i telespettatori si dicono insoddisfatti delle scelte della produzione.

Quest’anno Maria De Filippi ed i suoi si sono presi il ponte dell’Immacolata. Ieri pomeriggio, infatti, il dating show di Canale 5 non è andato in onda vista e considerata la festività, come sempre accade fino ad oggi, tuttavia non è consuetudine che la produzione decida di fare ponte e saltare la programmazione anche del venerdì. Oggi pomeriggio, infatti, Uomini e Donne non andrà in diretta lasciando spazio al film del 2019 Un Natale da Corgi.

Questa settimana, dunque, i telespettatori affezionati di Uomini e Donne hanno potuto seguire le vicende soltanto per tre giorni, perché sabato e domenica, chiaramente, il dating show non andrà in onda esattamente come previsto. La decisione non è particolarmente piaciuta al pubblico da casa che ha avuto parecchio da ridire sulla settimana corta della produzione di Canale 5.

Uomini e Donne, attacco social al dating show per la mancata messa in onda

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

A dare l’ufficialità del mancato appuntamento di oggi, rinviando tutto a lunedì 12 dicembre è lo stesso profilo Instagram di Uomini e Donne che è stato subissato di critiche in men che non si dica. La maggioranza si lamenta affermato: “Una registrazione in più che cosa cambiava?”. In effetti poco o niente, ma deve esserci una precisa strategia dietro la decisione di non andare in onda neppure oggi.

I telespettatori sono irrequieti, vogliono assolutamente sapere come andrà a finire ai protagonisti del dating show ed il pubblico non è affatto scarso. Maria De Filippi in quella fascia oraria detiene il dominio su tutte le altre reti della TV, un risultato molto importante visto e considerato che Mediaset perde quasi sempre nelle serate di palinsesto. È proprio Uomini e Donne -nonché ogni programma della De Filippi- a tenere in piedi la giostra, spesso e volentieri.