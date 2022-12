Reddito di cittadinanza, respinte 240mila domande: ecco perché

Su 1 milione e 290mila domande presentate all’Inps di reddito di cittadinanza nei primi dieci mesi del 2022, oltre 290mila sono a rischio. Tra queste 240mila sono state respinte in automatico per mancanza dei requisiti di residenza o per false e omesse dichiarazioni su lavoro e nucleo familiare. La restante parte, circa 50mila sono state sospese e sottoposte a ulteriori controlli.

La stretta del governo al reddito di cittadinanza ha avuto subito ripercussione sui controlli e come ha comunicato l’Inps, è stato attuato un “sistema di controlli centralizzati sulla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, affiancato da verifiche ex post a cura delle sedi territoriali sulla veridicità delle dichiarazioni”.

Reddito di cittadinanza, l’Inps intensifica i controlli: cosa cambia

Nel comunicato stampa si legge anche che l’Istituto di previdenza sociale nazionale, “ha intensificato i controlli ex ante nell’ottica di prevenire ed individuare i comportamenti opportunistici e fraudolenti. Pertanto il sistema dei controlli è stato progressivamente rafforzato con l’obiettivo di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese, verificando preventivamente le informazioni in possesso dell’Inps e di altre amministrazioni pubbliche, e anticipando i controlli anche in ottica antifrode”.

Sempre nel comunicato l’Inps spiega che “sono stati inoltre individuati scenari di “rischio potenziale” predefiniti, incrociando le dichiarazioni presenti nelle domande di rdc e nelle relative Dichiarazioni Sostitutive Uniche con i dati e le informazioni presenti nei propri archivi”.

Gli scenari di rischio riguardano, come detto, la mancanza del requisito di residenza in Italia, dichiarazioni false o omesse sulla posizione lavorativa dei componenti del nucleo familiare, false dichiarazioni sulla composizione del nucleo familiare, eventuali titolarità di imprese e/o di qualifiche/cariche sociali da parte dei componenti del nucleo familiare.