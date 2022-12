“Problema grave”, niente da fare: salta definitivamente il GF Vip

Alla fine non ci sarà niente da fare, quello che doveva essere un altro protagonista del GF Vip salterà la trasmissione: cosa succede.

Non finiscono i colpi di scena all’interno del Grande Fratello Vip. Infatti quello che doveva essere un grande protagonista alla fine salterà il suo ingresso nella Casa di Cinecittà: le cause del forfait.

Una brutta notizia è arrivata per tutti i fan dei Prelemi che si aspettavano di vedere Fariba Tehrani fare presto il suo ingresso nella casa del GF Vip. Infatti in queste ore Alessandro Rosica, in arte Investigatore Social, ha confermato che la madre di Giulia Salemi purtroppo non potrà entrare a far parte del cast del reality show di Canale 5. Sempre l’esperto di gossip, nei giorni scorsi, aveva anticipato la sua entrata nella casa più spiata d’Italia. Infatti la persiana avrebbe anche osservato il periodo di quarantena prima dell’ingresso.

Purtroppo alla fine per lei non c’è stato niente da fare, con il forfait che è risultato ufficiale nelle ultime ore. Sui propri profili Investigatore Social ha quindi scritto: “Clamoroso! La notizia che non avrei mai voluto dare. Fariba ha scoperto un problema abbastanza grave, è uscita ieri dalla quarantena e sta passando questo momento delicato con la figlia e Pier. Ti sono vicino Fariba, la salute prima di tutto!“. Al momento non è dato sapere con precisione che tipo di problema abbia Fariba. Stando alle frasi postate sui social, però, non sarebbe qualcosa da sottovalutare.

GF Vip, salta l’ingresso nella casa di Fariba Tehrani: l’annuncio

In un primo momento la casa avrebbe dovuto accogliere tre nuovi vip, ma adesso la situazione sembrerebbe essere drasticamente cambiata. Con il forfait inaspettato di Fariba Tehrani il reality show di Canale 5 dovrebbe a questo punto accogliere “solo” due new entry. I bene informati sanno anche che i nomi sono stati forniti nel corso degli ultimi giorni.

I due personaggi che presto dovrebbero entrare a far parte del cast del reality condotto da Alfonso Signorini sono dunque Milena Miconi e Manuela Villa, almeno secondo le ultime voci riportati dai principali settimanali di gossip. Sconosciuta, per il resto, è la data del loro ingresso nella casa. Adesso quindi bisognerà capire se il team di autori di Signorini ha già in mente un sostituto per la stessa Fariba oppure no.