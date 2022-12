Netflix, arriva una novità incredibile: gli utenti non stanno più nella pelle

Un’ultima novità rischia di sorprendere tutti gli abbonati alla piattaforma streaming Netflix: cosa sta succedendo in queste ore.

Le novità su Netflix non smettono mai di stupire gli abbonati, che negli ultimi mesi sembrano essere stati travolti dalla serie Mercoeldì. I più appassionati, quindi, sono riusciti a trovare anche diversi easter egg al suo interno: quali sono.

In quest’ultimo periodo la regina di Netflix è sicuramente la serie ‘Mercoledì‘. Infatti sono diversi i riferimenti i a Tim Burton, le origini del ballo e gli easter egg delle Famiglie Addams del passato al suo interno. La serie sta letteralmente folgorando tutti mescola tutta la mitologia della Famiglia Addams, prendendo da Tim Burton, dagli horror e dal teen drama made in Netflix. Al suo interno è presente anche una detective story capace di tenere alta la tensione fino alla fine, proprio per scoprire il colpevole. Insomma la serie è ricca di riferimenti.

Partiamo subito da quelli alla Famiglia Addams. La sigla viene anche richiamata in uno scambio di battute tra Mercoledì e Tyler. Lui le dice che sembra solo kooky, cioè stravagante. Lei risponde che preferisce spooky, cioè pauroso, sinistro. Nella sigla classica infatti è presente una frase che recita: “the creepy anche the kooky, mysterious and spooky“. Inoltre nella serie ha una mela in bocca ed è rinchiuso nell’armadietto di Mercoledì. Nel film invece è la stessa Mercoledì a mettergli una mela in bocca per fare pratica di tiro con l’arco. Queste però sono solo alcune delle citazioni, andiamo quindi a vedere quali sono quelle a Tim Burton.

Netflix, gli easter eggs di ‘Mercoledì’ sono incredibili: la lista

Ovviamente essendo riprodotta da Tim Burton, sono diverse le autocitazioni presenti in Mercoledì. Tra queste troviamo La testa che si vede sulla scrivania della preside Weems è un richiamo a quella di Harry the Hunter di Beetlejuice con Michael Keaton. Inoltre il mostro che dà inizio alla trama ha gli occhi ingrossati tipici dei personaggi di Burton, anche se poi smembra le persone. Mentre invece i costumi scelti per la gara delle barche da due team richiamano molto il Joker e Catwoman, due villain dei Batman di Burton.

Anche tra i roditori ci sarebbero dei riferimenti a Burton. Infatti uno di questi ha un vestito da sposa, richiamo a La sposa cadavere, mentre a casa della psicologa, dato che sono sue creazioni, ce n’è anche uno vestito da Beetlejuice e un altro invece da Freddy Krueger, che non è un personaggio del regista ma la citazione resta comunque evidente. Questi sono solo alcuni dei riferimenti utilizzati, nella ricchissima serie che fa l’occhiolino persino ad Edgar Allan Poe.