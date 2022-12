Elodie e Andrea Iannone, spunta una clamorosa indiscrezione: fan della coppia spiazzati

Sarebbero spuntati fuori i primi problemi tra Andrea Iannone ed Elodie. La cantante sembrerebbe addirittura cambiata: cos’è successo tra i due.

Primi problemi di coppia tra Elodie e Andrea Iannone. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dalle testate di gossip, infatti, la cantante sarebbe addirittura cambiata: la notizia che ha stravolto i fan.

Elodie quest’anno si è fidanzata nuovamente e stavolta il fortunato è stato Andrea Iannone. La cantante parteciperà anche alla prossima edizione di Sanremo, dopo essere stata madrina di una serata lo scorso anno accanto ad Amadeus, si metterà nuovamente in gioco all’interno della kermesse che partirà il 7 febbraio per poi concludersi l’11 febbraio. La partecipazione al prossimo festival della canzone italiana sarà la terza per la cantante romana che incanterà il pubblico dell’Ariston con la sua voce e la sua bellezza.

Inoltre la concorrenza è più che agguerrita visto che dovrà confrontarsi con artisti del calibro di Giorgia, Articolo 31, Modà, Gianluca Grignani, Anna Oxa, Marco Mengoni, I cugini di campagna, Ultimo, Paola e Chiara e tanti altri. In queste ore però è arrivata una clamorosa notizia da parte di Alberto Dandolo. Infatti sulle pagine del settimanale oggi si può leggere: “Elodie negli ultimi tempi sembra cambiata“, come scritto dal giornalista insinuando il dubbio che questo cambiamento sia dovuto all’influenza del suo nuovo compagno, appunto Andrea Iannone.

Elodie e l’influenza di Andrea Iannone: “È cambiata”

Alberto Dandolo quindi sul settimanale Oggi avrebbe svelato che stando con Andrea Iannone, Elodie sia diventata più chiusa. Il tutto è stato riportato nella sua rubrica “Forse non tutti sanno che”. Infatti al suo interno si legge: “Non è più la ragazza semplice e spontanea che abbiamo conosciuto“. A dire queste parole, inoltre, ci avrebbero pensato proprio degli amici della coppia.

Inoltre Dandolo ha raccontato come i due siano stati visti a Milano in un noto locale e “scortati come due star di Hollywood si sono però rifiutati di assecondare qualsivoglia richiesta di selfie e contatti da parte di alcuni ammiratori”. Il cambiamento sarebbe proprio da attribuire all’ego dell’ex motociclista che per anni ha gareggiato in MotoGp. Alberto Dandolo ha quindi ribadito: “Molti amici storici della cantante romana attribuiscono la metamorfosi proprio alla frequentazione con Iannone“. Intanto però la storia tra i due starebbe proseguendo a gonfie vele.