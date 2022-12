“È stato devastante”, lutto sconvolge la protagonista di Ballando Con Le Stelle

Una delle protagoniste di quest’edizione di Ballando Con Le Stelle si è raccontata in quel lutto che per lei è stato devastante

The show must go on, ma non senza ferite che inevitabilmente ci segnano la vita. È il caso della protagonista di quest’edizione del dance show di Rai Uno che si trova attualmente ad un passo dalla finale prevista per venerdì 23 dicembre.

In edicola da martedì, l’ultimo numero di DiPiù TV ha una lunghissima intervista realizzata ad una delle protagoniste indiscusse -nel bene e nel male- di quest’edizione di Ballando Con Le Stelle. È stata, infatti, Iva Zanicchi ad aprire il suo cuore raccontandosi tra le pagine del settimanale su cui è ben chiaro quel lato tenero dietro una dura corazza che la stessa cantautrice indossa ogni volta che si trova in pubblico.

Un’artista a tutto tondo, pertanto sa quando è il momento di rimboccarsi le maniche e far proseguire lo show, anche se certi eventi nella vita ti segnano in modo indelebile. La Zanicchi ha raccontato del dolore per la perdita di suo fratello Antonio arrivata soltanto due anni fa in piena pandemia: “Ho 82 anni e nella vita ho vissuto tanti dolori. Perdere mio fratello Antonio è stato devastante. La vita è una, piangersi addosso non serve, e secondo me un’artista non dovrebbe mai farlo”.

Iva Zanicchi, la folle idea in caso di vittoria di Ballando Con Le Stelle

Quest’edizione è stata molto complessa per Iva Zanicchi che ha cominciato a battibeccare con Selvaggia Lucarelli fin da subito, finendo anche nelle lunghe accuse della stessa giudice di Ballando Con Le Stelle. Successivamente, la ballerina si è scusata, ma gli screzi sono continuati per tutta l’edizione e non danno l’idea di essere cessati. Tuttavia, la cantautrice aveva avvisato la giudice che tra loro non sarebbe corso troppo buon sangue.

Il sogno di vincere il dance show, però, è reale e la Zanicchi ha raccontato: “Se poi dovessi vincere Ballando con le stelle, ritirerei la coppa in bikini! Ho già pronto il bikini”. Ha poi toccato un ricordo tenero, quello da ballerina in casa da bambina e sulla mamma ha aggiunto: “Se mi vedesse oggi sarebbe felicissima perché ce la sto mettendo davvero tutta”.