Bonus trasporti, si può richiedere fino al 31 dicembre: chi può farlo e come

Bonus trasporti: scade il 31 dicembre la possibilità di chiedere l’incentivo del valore massimo di 60 euro per acquistare abbonamenti ai mezzi pubblici e al trasporto ferroviario.

Salvo proroghe, non verrà riattivato

Si può richiedere attraverso la piattaforma ministeriale attiva da settembre, quando la misura è stata varata nel decreto Aiuti. Possono beneficiarne tutti i cittadini con un reddito inferiore a 35mila euro. Si può richiedere ogni mese, anche se al momento non sono ancora arrivate novità di proroghe da parte del governo.

Il governo Draghi aveva stanziato circa 79 milioni di euro per il 2022, per poi aumentarlo a 180 milioni nel 2023, per il Bonus trasporti. Gli abbonamenti potevano (potranno fino alla fine del mese di dicembre) essere acquistati sia in forma annuale che mensile.

Bonus trasporti: chi può richiederlo

Può beneficiare del Bonus trasporti chi nel 2021 ha registrato un reddito personale di massimo 35mila euro lordi. I redditi presi in considerazione sono quelli derivanti dalla pensione o dal lavoro e anche quelli dichiarati e imponibili ai fini fiscali, come gli affitti per cui si paga la cedolare secca.

La domanda va presentata per sé o per un minorenne se genitore o tutore. Nel caso di famiglie con figli, i genitori possono fare richiesta per loro anche se hanno un reddito superiore a 35mila euro. Nella domanda va specificato chi è il beneficiario perché verrà esaminato il suo reddito.

Come fare domanda

Per fare domanda bisogna andare su questo link, registrarsi fornendo le seguenti informazioni: nome e cognome del beneficiario, codice fiscale del beneficiario (nel caso di minorenni il richiedente deve allegare un documento di identità del minore), reddito complessivo del beneficiario nel 2021 (anche in caso di minore il requisito è riferito a lui).

La domanda deve contenere l’importo che si richiede a fronte della spesa.

Bonus trasporti: come funziona

Una volta depositata la domanda, il portale emetterà il buono contrassegnato da un bonus identificativo univoco, dal codice fiscale del beneficiario, dall’importo e dalla data di emissione e di scadenza dell’uso del Bonus trasporti.

Se non utilizzato, viene annullato e il cittadino non potrà più richiederlo per tutto il mese. Il voucher non è cedibile a terzi perché contiene il nome del beneficiario.

Il bonus come detto, va utilizzato nell’arco del mese e riguarda solo l’abbonamento per cui si ritiene di spenderlo.

Si può anche chiedere il rimborso

È possibile anche richiedere il rimborso di un abbonamento già acquistato. Anche se il bonus trasporti non venisse prorogato, si può usarlo anche a gennaio. Facendo richiesta entro il 31 dicembre infatti, si può specificare che l’incentivo verrà utilizzato per il mese di gennaio 2021.