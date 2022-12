Anticipazioni Beautiful, Ridge sta per sparire: panico tra i fan italiani. Sviluppi clamorosi nella trama, l’uscita di scena sarà definitiva?

Sparizioni clamorose e apparizioni quasi miracolose: in oltre trent’anni di vita Beautiful ci ha abituato a tutto e al suo contrario. Ma quello che sta per succedere manderà nel panico i fan italiani della soap, perché Ridge sta per sparire.

Le anticipazioni americane di Beautiful preannunciano un colpo di scena fondamentale, come e fino ad oggi ne avessimo vissuti pochi. Eppure quando uno dei personaggi chiave della storia scompare, c’è sempre il timore che possa essere per sempre. Allora cosa di dobbiamo aspettare sul futuro di Ridge nella trama?

Ci saranno nuovi intrecci e alcuni ritorno, come quello in pianta stabile di Taylor. Una presenza ingombrante, soprattutto per Brooke che è sempre stata la sua grande rivale in amore per il cuore dell’erede di casa Forrester. Succederà di nuovo, perché Taylor e Ridge arriveranno ad un passo da un nuovo matrimonio, progetto interrotto sul più bello.

Steffy infatti scoprirà il piano di Thomas per far separare suo padre da Brooke e svelerà tutto alla madre che sarà di dronte ad un dubbio: svelare tutto, oppure approfittarne per risposarsi? Secondo le anticipazioni alla fine deciderà di stare zitta. Anche se questo piacerebbe molto a Steffy, il suo amore per la verità avrà la meglio. Così a Ridge non resterà niente di meglio che andarsene, anche per i sensi di colpa nei confronti di Brooke.

Anticipazioni Beautiful, Ridge sta per sparire: clamorosi sviluppi nella trama della soap

La decisione improvvisa di Ridge getterà tutti nel panico, non solo i fan della soap. Lui non fre4isce più a reggere la situazione, dopo aver accusato ingiustamente la moglie. Tutto quello che gli resta da fare è partire da Los Angeles verso una destinazione ignota, ma ancora per quanto tempo starà lontano dalla famiglia.

In compenso ci sarà un’altra famiglia a tenere ancora sulle spine i telespettatori, quelli americani e quelli italiani. Se Ridge sarà chiamato a fare una scelta definitiva fra Brooke e Taylor, a tenere banco sarà ancora una volta Sheila.

Già, perché il ritorno della cattiva per eccellenza di Beautiful andrà avanti ancora per molto tempo. Anzi, arriverà al punto da terrorizzare suo figlio Finn che fingerà al sua morte pur di liberarsi di lei. Ma quando lui e Steffy penseranno di essere fuori dall’incubo, scopriranno che Sheila è ancora viva. E ci sarà ancora molto da temere.

I telespettatori di Canale 5 però possono stare tranquille. Le puntate americane di Beautiful arriveranno in Italia solo dopo la prossima estate, c’è il tempo per prepararsi.