Anticipazioni Beautiful, addio a Ridge: il Forrester lascia Los Angeles

Nelle prossime puntate di Beautiful, il pubblico dovrà arrendersi all’idea dell’addio di Ridge a Los Angeles: tutte le anticipazioni

Incredibile, ma vero. Dopo così tanti anni in TV a tener compagnia ai telespettatori è arrivata l’ora di salutare il Forrester che lascerà Los Angeles. Come si arriverà a quel momento? Prima succederanno una serie di peripezie.

Le anticipazioni americane di Beautiful fanno sapere che Ridge si ritrova a vivere una situazione davvero molto complicata. A seguito della decisione che lo spinge a non sposare Taylor, decide che è arrivato il momento di lasciare Los Angeles. In particolare, ad interrompere la celebrazione delle nozze è proprio Steffy, la figlia della coppia. Quest’ultima scopre del vile piano messo in atto da Thomas per separare il Forrester da Brooke e decide di mettere Taylor al corrente di tutto, grazie alla testimonianza del nipote Douglas.

Inizialmente Steffy smaschera il fratello in privato e poco prima del matrimonio rivela a sua madre il piano di Thomas, chiedendole allo stesso tempo di essere sincera con Ridge. Ma Taylor, quando si trova di fronte al Forrester pronto finalmente a risposarla, non trova il coraggio di dirgli la verità.

Anticipazioni Beautiful, Ridge decide di allontanarsi da tutti: tornerà?

Ridge è molto scosso da quanto gli è stato riferito, come lui anche Hope. Il Forrester non può credere di aver trattato malissimo Brooke senza averle dato la possibilità di dire la sua versione dei fatti e decide di allontanarsi da Los Angeles, non a cuor leggero. Nonostante le scuse, la Logan non è pronta a perdonare il Forrester. Stando alle anticipazioni, tuttavia, sembrerebbe che Ridge sparirà solo per poche puntate -probabilmente per impegni dello stesso attore che aveva bisogno di rifiatare dal set- ma al suo rientro i problemi sono lì: dovrà prendere una decisione su Taylor e Brooke.

Ridge troverà confronto in suo padre Eric che sarà molto più propenso verso Brooke essendo un fan storico della coppia. Dalle anticipazioni, tuttavia, si sa che Taylor e Brooke stileranno un patto tra di loro. Di che si tratta? Per ora in Italia è presto per saperlo, ma in America non stanno più nella pelle.