Andrea Bocelli diventerà un amatissimo cartone animato: andrà in onda fra pochi giorni

Uno dei cantanti italiani più amati all’estero, Andrea Bocelli, diventerà un famosissimo cartone animato. La speciale puntata andrà in onda molto presto: ecco come fare per non perdere l’evento davvero speciale.

L’idea deve sicuramente essere nata lo scorso anno, quando in occasione del Natale il noto cantante lirico si era esibito insieme ai suoi figli anche al Rockfeller Center di New York. Andrea Bocelli è infatti riuscito a trasmettere la sua passione per il canto sia a Virginia che a Matteo, che lo hanno accompagnato anche alla Casa Bianca.

Per questo Natale, infatti, Bocelli ha presentato un progetto davvero speciale. Come racconta All Music Italia, è stato il produttore Decca/Capitol Records a suggerire all’amatissimo cantante di incidere un disco insieme ai figli di 10 e 25 anni. L’icona della musica italiana ha spiegato di essersi fatto guidare anche nella scelta dei brani.

Andrea Bocelli diventerà un cartone animato: i dettagli

Il 25 novembre è uscita un’edizione speciale da collezione del disco “A family Christmas” solo per l’Italia. Conterrà anche il brano Cantique de Noel ed una nuova versione di Buon Natale. La promozione del cd natalizio è partita il 4 dicembre grazie ad una speciale partnership insieme a YouTube, che dal 28 novembre ha reso disponibili anche i brani.

Il 15 dicembre sarà un’altra giornata importante per un progetto nato in pochissimo tempo. Andrea Bocelli ha infatti confessato di aver messo da parte un suo progetto discografico per mettere volentieri al centro del tutto la sua famiglia: “È la bellezza dello stare insieme. Come diceva Terzani ‘Io non ho mai lavorato, ho sempre fatto quello che mi piaceva’“.

Il doppio appuntamento del 15 dicembre: cosa succederà

A metà dicembre Andrea Bocelli sarà in diretta streaming su TikTok per la promozione dell’album “A family Christmas”. C’è un altro importantissimo progetto che partirà nello stesso giorno sulla piattaforma Disney+, dove verrà rilasciata un’importante puntata dei Simpson. Per l’occasione, Andrea Bocelli e figli diventeranno un cartone animato.

È disponibile l’anteprima delle caricature dei Bocelli che hanno già entusiasmato i fan. Il nome della puntata sarà Feliz Navidad, che è anche il titolo di una canzone dell’album di Andrea, Virginia e Matteo. Non è la prima volta che il celebre cartone animato di Matt Groening ospita dei vip: precedentemente, l’onore era spettato a Billie Eilish.

Ecco tutti i dettagli per la diretta streaming del 15 dicembre su TikTok di Andrea Bocelli ed i figli, che nello stesso giorno diventeranno anche un cartone animato per Disney+: