Al Bano torna in tv con una sorpresa pazzesca: così non lo abbiamo mai visto. Il pubblico aspetta già con ansia, svelati alcuni misteri

La risposta alle Kardashian e ai Ferragnez? Arriva dalla Puglia, ma non sono youtuber e nemmeno tiktoker. Piuttosto è il nuovo progetto tv al quale sta lavorando Al Bano che per questa occasione sarà anche accompagnato dai suoi familiari.

O meglio, una parte della sua famiglia, quella più giovane. Perché stanno per cominciare le riprese de I Carrisi, una nuova docu-serie Discovery+ che vedremo il prossimo anno. E così accanto al cantante di Cellino San Marco ci saranno Loredana Lecciso ma anche Jasmine e Albano jr. detto Bido, i due figli più piccoli.

Un progetto clamoroso e inedito, svelato da Jasmine al settimanale Chi e rilanciato da Dagospia: “Non posso spoilerare molto, se non che ne vedrete delle belle. É un progetto importante”. Ha raccontato spiegando che loro ci saranno tutti e il pubblico può aspettarsi grosse sorprese.

Uno è arrivata di recente dalla Spagna, con il presunto tradimento del padre denunciato da Patricia Donoso che ha raccontato di esseert stata con lui per tre anni. Al settimanale Jasmine ha smentito tutto, come in fondo aveva già fatto Al Bano nei giorni successivi allo scoop: “Mio papà aveva la classica espressione che utilizza per fare i selfie. Ci abbiamo riso tutti su”.

Al Bano torna in tv con una sorpresa pazzesca: Jasmine svela tutto, anche un passato doloroso

Jasmine ha già debuttato in tv accanto al padre come giudice nella prima edizione di The Voice Senior. E poi la scorsa estate insieme a lui e a Clementino ha anche lanciato il suo primo singolo riprendendo un grande classico di Mina. “Sogno la musica e un palco dove potermi esibire, ma anche di trasferirmi subito dopo gli studi, per la gioia di mamma e papà, in America”.

Oggi è tutto a posto, ma ammette che in passato ha sofferto molto. Non per la sua famiglia che l’ha sempre appoggiata in tutto. Piuttosto per un cognome comunque pesante da portare, che le ha procurato offese e derisione, l’ha fatta bullizzare da altri ragazzi ai tempi della scuola. Nel mirino non c’era tanto lei, quanto la delicata situazione di Al Bano e Loredana, arrivata dopo la fine del matrimonio con Romina Power: “Dal nulla iniziai a odiare tutto: la scuola, lo sport, me stessa. Sognavo, a fasi alterne, di sparire”.

Ora però è tornato tutto normale anche grazie al supporto di uno psicologo che ha consultato e le ha permesso di andare avanti superando tutte le paure. Ma c’è stato un periodo in cui non guardava la tv e non passava davanti alle edicole per non avere amare sorprese.