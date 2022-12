WhatsApp presenta numerose novità: aggiornatelo per scoprirle tutte

WhatsApp si è superato: dopo le Community arrivano molte altre novità sull’applicazione di messaggistica che vuole sbaragliare la concorrenza

Telegram è diventato troppo invadente per Mark Zuckerberg che farebbe carte false pur di riuscire a riportare tra le sue grinfie tutti gli utenti. Non sarà semplice, indubbiamente, ma l’imprenditore statunitense ha proposto diverse novità interessanti.

WhatsApp ha introdotto un nuovo importantissimo aggiornamento rilasciato soltanto pochi giorni fa che prevede grosse novità per l’applicazione di messaggistica più diffusa al mondo che ha la sola intenzione di soddisfare i clienti, ma sopratutto di abbattere la concorrenza che continua ad espandersi a macchia d’olio: Telegram. Quest’ultimo, infatti, introduce sempre più novità interessanti agli occhi dei propri utenti che man mano stanno abbandonando l’applicazione di Mark Zuckerberg che non ha alcuna intenzione di arrendersi e controbatte.

Inizialmente, infatti, l’imprenditore statunitense ha rilanciato con le Community che per molti sono risultate veramente utili. Ma non solo, perché WhatsApp si è spinto oltre portando sulla piattaforma innumerevoli novità cui possiamo accedere grazie all’ultimissimo aggiornamento previsto sia per iOs che Android. Basterà, infatti, recarsi sull’AppStore o PlayStore ed aggiornare l’applicazione in maniera semplice con un click.

WhatsApp, tutte le novità dell’ultimo aggiornamento

Le novità sono moltissime, e partono dalla più richiesta e desiderata dagli utenti, ovvero il messaggio inviato a sé stessi. Telegram ha già una sezione dedicata che su Whatsapp è appena arrivata: basterà inoltrare nella propria chat il messaggio. Di questo passo sarà molto più semplice trasferire file multimediali anche sul PC perché una volta completato questo passaggio sullo smartphone sarà necessario aprire WhatsApp Web dal computer e salvare i file che ci interessano.

Oltre quest’aggiornamento che tutti aspettavo e le Community già introdotte da qualche settimana, WhatsApp dà l’opportunità di aprire le videochiamate a fino a 132 utenti collegati contemporaneamente, esattamente come avviene per Zoom, piattaforma molto utilizzata durante il periodo del Covid sopratutto per riunioni o lezioni scolastiche. Non è finita qui, perché WhatsApp ha aggiunto la possibilità di la possibilità di condividere con i propri contatti alcuni video ed immagini, oltre che messaggi di testo colorato che possono trasmettere proprio il nostro stato attuale.