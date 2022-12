Notte da sogno al GF Vip, ma arriva Luca Onestini: “Oddio lo stanno facendo” – VIDEO

Luca Onestini sorprende due dei suoi compagni al GF Vip in atteggiamenti molto intimi e interrompe l’amplesso

Una notte d’ilarità tra le mura di Cinecittà con il vippone che disturba due dei suoi compagni insieme a Nikita Pelizon. Sembrerebbe che la coppia si stesse divertendo sotto le coperte fino al loro arrivo.

Possibile che Luca Onestini non avesse di meglio da fare che disturbare i suoi due compagni d’avventura? A quanto pare stanotte il vippone non ha dato tregua ad una coppia del GF Vip che si era chiusa nella propria intimità. Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi avevano deciso di riappacificarsi sotto le coperte, questo era il piano fin quando Luca Onestini ha deciso che non sarebbe stata questa la notte giusta. Insieme a Nikita Pelizon, infatti, sono entrati nella stanza dove si trovava la coppia e l’hanno disturbata.

Inizialmente si vede la testa di Edoardo Donnamaria, probabilmente seccato dalla presenza del suo compagno, visto e considerato il momento di intimità. Tra i due c’è stato anche qualche scambio di battute che hanno suscitato l’ilarità del pubblico da casa che ha sorpreso la scena dalle telecamere attive 24 ore su 24.

Luca Onestini entra in stanza e interrompe Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria

Eh vabbè 😂😂😂 a domani!!! Grazie Onestini qui non tutti ci erano arrivati… ✅✅✅ #donnalisi pic.twitter.com/NzaOPHv0Oh — Stefania_donnalisi_87 (@SFra87) December 8, 2022

Come si vede dal video registrato dagli occhi attenti dei telespettatori del GF Vip, Luca Onestini e Nikita Pelizon entrano nella camera dove ci sono Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi con il vippone che subito afferma: “Vieni qui, guarda. Oddio ma lo stanno facendo… Come no? Sì, sì, sì”. Alle sue parole, dalle coperte emerge la testa di Donnamaria e Onestini continua: “Cosa state facendo eh? Fammi vedere se hai qualcosa sotto. Adesso alzo le coperte per vedere se hai i vestiti. Ma siete due porcelli e tu sei un p**co. No, non toccarmi con queste mani da maiale”.

A nulla serve il tentativo di Nikita Pelizon di incitare il suo compagno a lasciar stare i due vipponi, perché Onestini continua a provocarli: “Mamma mia, voi due siete davvero i peggiori. Sì si, siete i peggiori e siete dei falsi. E tu sei un grande a fare il po**o. Hai pure il coraggio di dirlo agli altri? Tu lo sei! Adesso alzo davvero le coperte eh… Vabbè dai, ora me ne vado, continuate come se niente fosse”.